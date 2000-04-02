На Киевщине мужчина забил до смерти соседа

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Ужасный инцидент произошел в Броварах. Об этом сегодня сообщили в областной полиции.В мужчине пришел в гости его 54-летний сосед. Они вместе распивали спиртные напитки и между ними возникла ссора. Гость накинулся с кулаками на 49-летнего соседа. От полученных травм тот умер. Утром его обнаружил брат и сообщил в полицию.Подозреваемого уже задержали. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.