Раздел: Происшествия
На Киевщине мужчина забил до смерти соседа
Убитого мужчину нашел утром его брат.
Ужасный инцидент произошел в Броварах. Об этом сегодня сообщили в областной полиции.
В мужчине пришел в гости его 54-летний сосед. Они вместе распивали спиртные напитки и между ними возникла ссора. Гость накинулся с кулаками на 49-летнего соседа. От полученных травм тот умер. Утром его обнаружил брат и сообщил в полицию.
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Подозреваемого уже задержали. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Ужасный инцидент произошел в Броварах. Об этом сегодня сообщили в областной полиции.
В мужчине пришел в гости его 54-летний сосед. Они вместе распивали спиртные напитки и между ними возникла ссора. Гость накинулся с кулаками на 49-летнего соседа. От полученных травм тот умер. Утром его обнаружил брат и сообщил в полицию.
Читайте также: В Киеве женщина с ножом набросилась на мужа
Подозреваемого уже задержали. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
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