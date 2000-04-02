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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине мужчина забил до смерти соседа

На Киевщине мужчина забил до смерти соседа Убитого мужчину нашел утром его брат.

Ужасный инцидент произошел в Броварах. Об этом сегодня сообщили в областной полиции.

В мужчине пришел в гости его 54-летний сосед. Они вместе распивали спиртные напитки и между ними возникла ссора. Гость накинулся с кулаками на 49-летнего соседа. От полученных травм тот умер. Утром его обнаружил брат и сообщил в полицию.

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Подозреваемого уже задержали. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
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 Теги: Киевская область, убийство

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Сегодня, 14:46 » Автор: Татьяна Шедько
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