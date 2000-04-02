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Раздел: Происшествия  
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Житель Киева взламывал страницы в соцсетях и требовал выкуп

Житель Киева взламывал страницы в соцсетях и требовал выкупПродолжается досудебное расследование.

23-летний киевлянин с помощью фишинга взламывал страницы соцсетей и требовал за доступ деньги.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

"Кроме персональных страниц, он также ориентировался на профили интернет-магазинов в Instagram. Используя фейковые страницы и электронные письма, якобы от администрации Instagram, злоумышленник получал доступ к указанным страницам. После чего отправлял пострадавшим еmail-сообщения, в которых предлагал за 10 тысяч гривен разблокировать страницы", - сообщает пресс-служба НП.

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В доме хакера обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с различными сим-картами. Их злоумышленник использовал для регистрации фейковхй доменных имен. Также изъяли блокнот с черновыми записями, где злоумышленник записывал все операции по движению средств.

Продолжается досудебное расследование за распространение вредоносного ПО и мошенничество.
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 Теги: Киев, выкуп, соцсети

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Сегодня, 20:06 » Автор: Едгар Букмирза
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