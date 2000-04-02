» » В Киеве неизвестные избили иностранца
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве неизвестные избили иностранца

В Киеве неизвестные избили иностранцаВо время осмотра иномарки правоохранители изъяли револьвер под патрон Флобера.

В Печерском районе столицы на улице Верхней произошел конфликт со стрельбой. Неизвестные злоумышленники избили гражданина иностранного государства, пострадавшего госпитализировали.

В Киеве произошло нападение на иностранца. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на racurs.ua.

Инцидент случился около 16.50 на улице Верхней. Свидетели рассказали, что слышали выстрелы. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль Porsche Cayenne «Порш Кайен», у которого нашли две гильзы.

Правоохранители установили, что огнестрельных ранений никто не получил. Ушибы получил иностранец 1988 года рождения. Карета скорой помощи доставила его в медицинское учреждение.

Читайте также: В Киеве избили иностранца из-за внешности

По информации свидетелей, нападавшие были на двух автомобилях и скрылись после стрельбы.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, ищут свидетелей и очевидцев, проверят записи с камер видеонаблюдений.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, драка, иностранцы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:03 » Автор: Едгар Букмирза
     92
     0

Похожие новости по теме

В Киеве жестоко избили иностранца В Киеве жестоко избили иностранца

Один из задержанных находится в розыске.

В Киеве избили иностранца В Киеве избили иностранца

Ночью поляка избили и отобрали некоторые личные вещи.

В Киеве избили иностранца из-за внешности В Киеве избили иностранца из-за внешности

Инцидент произошел в центре столицы.

В Киеве жестоко убили иностранца В Киеве жестоко убили иностранца

В Киеве полиция обнаружила в квартире на улице Голосеевской тело 27-летнего мужчины-иностранца с огнестрельными ранениями.

В Николаеве напали на иностранца В Николаеве напали на иностранца

В центре Николаева избили и ограбили американца.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх