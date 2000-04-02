Раздел: Происшествия
В Киеве неизвестные избили иностранца
Во время осмотра иномарки правоохранители изъяли револьвер под патрон Флобера.
В Печерском районе столицы на улице Верхней произошел конфликт со стрельбой. Неизвестные злоумышленники избили гражданина иностранного государства, пострадавшего госпитализировали.
В Киеве произошло нападение на иностранца. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на racurs.ua.
Инцидент случился около 16.50 на улице Верхней. Свидетели рассказали, что слышали выстрелы. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль Porsche Cayenne «Порш Кайен», у которого нашли две гильзы.
Правоохранители установили, что огнестрельных ранений никто не получил. Ушибы получил иностранец 1988 года рождения. Карета скорой помощи доставила его в медицинское учреждение.
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По информации свидетелей, нападавшие были на двух автомобилях и скрылись после стрельбы.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, ищут свидетелей и очевидцев, проверят записи с камер видеонаблюдений.
В Печерском районе столицы на улице Верхней произошел конфликт со стрельбой. Неизвестные злоумышленники избили гражданина иностранного государства, пострадавшего госпитализировали.
В Киеве произошло нападение на иностранца. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на racurs.ua.
Инцидент случился около 16.50 на улице Верхней. Свидетели рассказали, что слышали выстрелы. На месте происшествия полиция обнаружила автомобиль Porsche Cayenne «Порш Кайен», у которого нашли две гильзы.
Правоохранители установили, что огнестрельных ранений никто не получил. Ушибы получил иностранец 1988 года рождения. Карета скорой помощи доставила его в медицинское учреждение.
Читайте также: В Киеве избили иностранца из-за внешности
По информации свидетелей, нападавшие были на двух автомобилях и скрылись после стрельбы.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, ищут свидетелей и очевидцев, проверят записи с камер видеонаблюдений.
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