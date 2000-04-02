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Раздел: Происшествия  
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В Киеве образовалась многокилометровая пробка

В Киеве образовалась многокилометровая пробкаПробка образовалась из-за ДТП.

В Киеве в понедельник, 2 апреля, произошло ДТП с участием ГАЗели и многотонной фуры, из-за чего на Южном мосту образовалась серьезная пробка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"Предварительно, столкнулись ГАЗель и фура. От удара ГАЗель получила существенные механические повреждения и ее развернуло", - говорится в сообщении.

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Авария произошла на Южном мосту, из-за чего образовалась многокилометровая пробка. Данных о пострадавших нет.
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 Теги: Киев, пробка, ДТП

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Вчера, 23:05 » Автор: Едгар Букмирза
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