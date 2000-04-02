Раздел: Происшествия
В Киеве образовалась многокилометровая пробка
Пробка образовалась из-за ДТП.
В Киеве в понедельник, 2 апреля, произошло ДТП с участием ГАЗели и многотонной фуры, из-за чего на Южном мосту образовалась серьезная пробка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Предварительно, столкнулись ГАЗель и фура. От удара ГАЗель получила существенные механические повреждения и ее развернуло", - говорится в сообщении.
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Авария произошла на Южном мосту, из-за чего образовалась многокилометровая пробка. Данных о пострадавших нет.
В Киеве в понедельник, 2 апреля, произошло ДТП с участием ГАЗели и многотонной фуры, из-за чего на Южном мосту образовалась серьезная пробка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
"Предварительно, столкнулись ГАЗель и фура. От удара ГАЗель получила существенные механические повреждения и ее развернуло", - говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве из-за масштабного ДТП образовалась многокилометровая пробка
Авария произошла на Южном мосту, из-за чего образовалась многокилометровая пробка. Данных о пострадавших нет.
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