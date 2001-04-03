Раздел: Происшествия
В Киеве у проезжей части сгорел киоск
Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Возгорание произошло сегодня, 3 апреля, в Киеве в Шевченковском районе на улице Багговутовская, 3/15. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной ГСЧС.
Выяснилось, возгорание случилось возле проезжей части в металлическом киоске. Из-за пожара частично повреждена мебель, диван и кондиционер.
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Причина пожара пока неизвестна, ее сейчас устанавливают специалисты. К счастью, никто не пострадал.
Возгорание произошло сегодня, 3 апреля, в Киеве в Шевченковском районе на улице Багговутовская, 3/15. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной ГСЧС.
Выяснилось, возгорание случилось возле проезжей части в металлическом киоске. Из-за пожара частично повреждена мебель, диван и кондиционер.
Читайте также: В Киеве сгорели пять автомобилей
Причина пожара пока неизвестна, ее сейчас устанавливают специалисты. К счастью, никто не пострадал.
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