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Раздел: Происшествия  
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В Киеве у проезжей части сгорел киоск

В Киеве у проезжей части сгорел киоскЖертв и пострадавших в результате пожара нет.

Возгорание произошло сегодня, 3 апреля, в Киеве в Шевченковском районе на улице Багговутовская, 3/15. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной ГСЧС.

Выяснилось, возгорание случилось возле проезжей части в металлическом киоске. Из-за пожара частично повреждена мебель, диван и кондиционер.

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Причина пожара пока неизвестна, ее сейчас устанавливают специалисты. К счастью, никто не пострадал.
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 11:01 » Автор: Татьяна Шедько
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