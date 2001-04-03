В Киеве у проезжей части сгорел киоск

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Возгорание произошло сегодня, 3 апреля, в Киеве в Шевченковском районе на улице Багговутовская, 3/15. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной ГСЧС.Выяснилось, возгорание случилось возле проезжей части в металлическом киоске. Из-за пожара частично повреждена мебель, диван и кондиционер.Причина пожара пока неизвестна, ее сейчас устанавливают специалисты. К счастью, никто не пострадал.