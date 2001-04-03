Раздел: Происшествия
Пожар в центре Киева: перекрыто движение
На место пожара уже прибыли бригады пожарной охраны.
Сегодня,3 апреля, в Киеве на улице Симона Петлюры около центрального железнодорожного вокзала возник пожар. Об это стало известно из сообщения Киев Оперативный в социальной сети.
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Черные клубы дыма видны возле дома №22. Сейчас движение транспорта временно ограничено. Причины возгорания пока неизвестно.
Сегодня,3 апреля, в Киеве на улице Симона Петлюры около центрального железнодорожного вокзала возник пожар. Об это стало известно из сообщения Киев Оперативный в социальной сети.
Читайте также: В Киеве у проезжей части сгорел киоск
Черные клубы дыма видны возле дома №22. Сейчас движение транспорта временно ограничено. Причины возгорания пока неизвестно.
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