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Раздел: Происшествия  
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Пожар в центре Киева: перекрыто движение

Пожар в центре Киева: перекрыто движениеНа место пожара уже прибыли бригады пожарной охраны.

Сегодня,3 апреля, в Киеве на улице Симона Петлюры около центрального железнодорожного вокзала возник пожар. Об это стало известно из сообщения Киев Оперативный в социальной сети.

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Черные клубы дыма видны возле дома №22. Сейчас движение транспорта временно ограничено. Причины возгорания пока неизвестно.

Пожар в центре Киева: перекрыто движение

Пожар в центре Киева: перекрыто движение

Пожар в центре Киева: перекрыто движение
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 14:13 » Автор: Татьяна Шедько
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