Пожар в центре Киева: перекрыто движение

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Сегодня,3 апреля, в Киеве на улице Симона Петлюры около центрального железнодорожного вокзала возник пожар. Об это стало известно из сообщения Киев Оперативный в социальной сети.Черные клубы дыма видны возле дома №22. Сейчас движение транспорта временно ограничено. Причины возгорания пока неизвестно.