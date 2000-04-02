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Раздел: Происшествия  
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Пожар в центре Киева: новые подробности

Пожар в центре Киева: новые подробностиПричина пожара до сих пор неизвестна.

Сегодня, 3 апреля, около 12:35 в Киеве на улице Симона Петлюры, 22 возник пожар. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях и информация появилась в секторе коммуникации столичной ГСЧС.

На место прибыли спасатели, которые выяснили, что горит кровля 4-этажного жилого дома. Спасатели приступили к тушению пожара. В 13:05 пожарные локализовали возгорание на площади 50 кв. м, а в 13:14 – ликвидировали.

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Пожар тушили 50 человек и использовалось 12 единиц техники. К счастью, никто не пострадал.
Пожар в центре Киева: новые подробности

Пожар в центре Киева: новые подробности

Пожар в центре Киева: новые подробности

Пожар в центре Киева: новые подробности
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 Теги: пожар, Киев

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Сегодня, 15:25 » Автор: Татьяна Шедько
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