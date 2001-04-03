Раздел: Происшествия
В Харькове во дворе дома сгорел автомобиль
Причину возгорания сейчас выясняют специалисты.
Происшествие случилось сегодня, 3 апреля, около 02:10 в Немышлянском районе на улице Амосова, 15 во дворе девятиэтажного дома.
На место прибыли пожарные, но к моменту их приезда владелец машины вместе с другими людьми потушил машину. В результате никто не пострадал, причину пожара устанавливают эксперты.
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Стоит отметить, что этой ночью в Киеве сгорели сразу пять автомобилей. Причину возгорания также сейчас выясняют.
Происшествие случилось сегодня, 3 апреля, около 02:10 в Немышлянском районе на улице Амосова, 15 во дворе девятиэтажного дома.
На место прибыли пожарные, но к моменту их приезда владелец машины вместе с другими людьми потушил машину. В результате никто не пострадал, причину пожара устанавливают эксперты.
Читайте также: На Харьковщине при тушении пожара нашли тело женщины
Стоит отметить, что этой ночью в Киеве сгорели сразу пять автомобилей. Причину возгорания также сейчас выясняют.
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