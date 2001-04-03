В Киеве двое иностранцев обокрали автомобиль

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Происшествие случилось в Киеве в Дарницком районе. Об этом сегодня сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.Правоохранители обратили внимание на мужчину, который вышел из «Volkswagen Golf» и направился вдоль припаркованных у офисного здания машин. Водитель авто остался за рулем и не отключал двигатель.«Владелец «Peugeot» неподалеку общался с коллегой и не закрыл машину. Воспользовавшись его невнимательностью, злоумышленник быстро открыл салон дверцу, забрал сумку и поспешил к товарищу. Уехать с места преступления им не дали полицейские», - поделились в полиции.Злоумышленники – иностранцы, которые ранее уже имели проблемы с законом.