» » В Киеве двое иностранцев обокрали автомобиль
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве двое иностранцев обокрали автомобиль

В Киеве двое иностранцев обокрали автомобильПолицейские уже задержали злоумышленников.

Происшествие случилось в Киеве в Дарницком районе. Об этом сегодня сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Правоохранители обратили внимание на мужчину, который вышел из «Volkswagen Golf» и направился вдоль припаркованных у офисного здания машин. Водитель авто остался за рулем и не отключал двигатель.

«Владелец «Peugeot» неподалеку общался с коллегой и не закрыл машину. Воспользовавшись его невнимательностью, злоумышленник быстро открыл салон дверцу, забрал сумку и поспешил к товарищу. Уехать с места преступления им не дали полицейские», - поделились в полиции.

Читайте также: В Киеве напали на двух женщин

Злоумышленники – иностранцы, которые ранее уже имели проблемы с законом.
В Киеве двое иностранцев обокрали автомобиль

В Киеве двое иностранцев обокрали автомобиль

В Киеве двое иностранцев обокрали автомобиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, кража

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:40 » Автор: Татьяна Шедько
     273
     0

Похожие новости по теме

В Киеве двое иностранцев обокрали квартиру В Киеве двое иностранцев обокрали квартиру

Теперь мужчинам может грозить до шести лет тюрьмы.

В Киеве мужчина до смерти избил знакомого В Киеве мужчина до смерти избил знакомого

Полицейские уже задержали злоумышленника.

В Киеве вор прятался от полицейских в вентиляционной шахте В Киеве вор прятался от полицейских в вентиляционной шахте

Полицейские задержали офисного вора.

Кровавое ограбление в Киеве: два иностранца напали на мужчину Кровавое ограбление в Киеве: два иностранца напали на мужчину

Злоумышленники ножом ударили киевлянина в живот и ногу.

В Киеве случилось дерзкое ограбление В Киеве случилось дерзкое ограбление

Правоохранители разбираются в случившемся.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх