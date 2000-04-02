Раздел: Происшествия
В Киеве умер известный украинский поэт
Вишенский родился в 1944 году в Переяслав-Хмельницком Киевской области.
Во вторник, 3 апреля, в селе Скибин в Киевской области умер известный украинский поэт Станислав Вишенский.
Об этом рассказал украинский прозаик, журналист Ярослав Орос, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Отмечается, что Вишенский умер в возрасте 73 лет. Похороны пройдут 4 апреля в Скибине, неподалеку от Броваров, в 12:00.
"Светлая память...", "Он был одним из самых мощных поэтов второй половины 20-го века в украинской литературе", "Боже, он же такой молодой и такой прекрасный. В голове не укладывается. Его поэзия сложна, требует напряжения мысли, чрезвычайно оригинальный поет", "Великий поэт. Вечная память!", - прокомментировали печальную весть в сети.
Читайте также: Умер известный украинский поэт
Стоит заметить, что Вишенский родился в 1944 году в Переяслав-Хмельницком Киевской области, принадлежит к поколению постшестидесятников, поетов-нонконформистов. Написал такие сборники стихотворений как "Альта", "Коллекция снегов", "Переутомленные скафандром", "Симфоры", "Миротворение", и другие.
Во вторник, 3 апреля, в селе Скибин в Киевской области умер известный украинский поэт Станислав Вишенский.
Об этом рассказал украинский прозаик, журналист Ярослав Орос, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Отмечается, что Вишенский умер в возрасте 73 лет. Похороны пройдут 4 апреля в Скибине, неподалеку от Броваров, в 12:00.
"Светлая память...", "Он был одним из самых мощных поэтов второй половины 20-го века в украинской литературе", "Боже, он же такой молодой и такой прекрасный. В голове не укладывается. Его поэзия сложна, требует напряжения мысли, чрезвычайно оригинальный поет", "Великий поэт. Вечная память!", - прокомментировали печальную весть в сети.
Читайте также: Умер известный украинский поэт
Стоит заметить, что Вишенский родился в 1944 году в Переяслав-Хмельницком Киевской области, принадлежит к поколению постшестидесятников, поетов-нонконформистов. Написал такие сборники стихотворений как "Альта", "Коллекция снегов", "Переутомленные скафандром", "Симфоры", "Миротворение", и другие.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1095
0
Оставьте свой комментарий