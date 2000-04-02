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В Киеве умер известный украинский поэт

В Киеве умер известный украинский поэтВишенский родился в 1944 году в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Во вторник, 3 апреля, в селе Скибин в Киевской области умер известный украинский поэт Станислав Вишенский.

Об этом рассказал украинский прозаик, журналист Ярослав Орос, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Отмечается, что Вишенский умер в возрасте 73 лет. Похороны пройдут 4 апреля в Скибине, неподалеку от Броваров, в 12:00.

"Светлая память...", "Он был одним из самых мощных поэтов второй половины 20-го века в украинской литературе", "Боже, он же такой молодой и такой прекрасный. В голове не укладывается. Его поэзия сложна, требует напряжения мысли, чрезвычайно оригинальный поет", "Великий поэт. Вечная память!", - прокомментировали печальную весть в сети.

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Стоит заметить, что Вишенский родился в 1944 году в Переяслав-Хмельницком Киевской области, принадлежит к поколению постшестидесятников, поетов-нонконформистов. Написал такие сборники стихотворений как "Альта", "Коллекция снегов", "Переутомленные скафандром", "Симфоры", "Миротворение", и другие.
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 Теги: Киев, украинский поэт, Вишенский

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Вчера, 23:59 » Автор: Едгар Букмирза
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