Масштабное ДТП в Харькове со «скорой»: двое погибших

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Авария произошла вчера, 3 апреля, около 22:25 в Харькове на улице Деревянко перед Алексеевским мостом. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.«Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Славута" во время движения задел легковушки Daewoo Lanos и Chevrolet и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи Renault. В результате ДТП на месте погибли мужчина и женщина – водитель и пассажир "Славуты". Три человека, находившиеся в "скорой", предварительно фельдшер, врач и пациент получили различные травмы», – поделились в полиции.На месте работали полиция и медики. Личности погибших и пострадавших устанавливаются. Также полицейские выясняют причины смертельной аварии.