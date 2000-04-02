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Раздел: Происшествия  
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Масштабное ДТП в Харькове со «скорой»: двое погибших

Масштабное ДТП в Харькове со «скорой»: двое погибшихЕще три человека получили травмы в ДТП.

Авария произошла вчера, 3 апреля, около 22:25 в Харькове на улице Деревянко перед Алексеевским мостом. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Славута" во время движения задел легковушки Daewoo Lanos и Chevrolet и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой помощи Renault. В результате ДТП на месте погибли мужчина и женщина – водитель и пассажир "Славуты". Три человека, находившиеся в "скорой", предварительно фельдшер, врач и пациент получили различные травмы», – поделились в полиции.

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На месте работали полиция и медики. Личности погибших и пострадавших устанавливаются. Также полицейские выясняют причины смертельной аварии.
Масштабное ДТП в Харькове со «скорой»: двое погибших

Масштабное ДТП в Харькове со «скорой»: двое погибших

Масштабное ДТП в Харькове со «скорой»: двое погибших

Масштабное ДТП в Харькове со «скорой»: двое погибших
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 Теги: Харьков, ДТП

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Сегодня, 09:17 » Автор: Татьяна Шедько
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