Возле Киева полностью сгорели два автомобиля

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Происшествие случилось вчера, 3 апреля, около 17:00 на улице Каштановая в Обухове Киевской области. Об этом сообщили в секторе коммуникации областной ГСЧС.Загорелись автомобили, припаркованных во дворе жилого дома. Два автомобиля сгорели полностью, еще одна машина повреждена. На тушение пожара ушло около часа. Причины возгорания пока неизвестны, они сейчас устанавливаются.