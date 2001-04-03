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Раздел: Происшествия  
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Возле Киева полностью сгорели два автомобиля

Возле Киева полностью сгорели два автомобиляДва автомобиля сгорели полностью, еще один – поврежден.

Происшествие случилось вчера, 3 апреля, около 17:00 на улице Каштановая в Обухове Киевской области. Об этом сообщили в секторе коммуникации областной ГСЧС.

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Загорелись автомобили, припаркованных во дворе жилого дома. Два автомобиля сгорели полностью, еще одна машина повреждена. На тушение пожара ушло около часа. Причины возгорания пока неизвестны, они сейчас устанавливаются.
Возле Киева полностью сгорели два автомобиля
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 Теги: Киевская область, автомобиль

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Сегодня, 11:03 » Автор: Татьяна Шедько
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