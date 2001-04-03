В Киеве эвакуировали посетителей торгового центра

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Эвакуация произошла в Киеве сегодня, 4 апреля, в ТЦ Mandarin Plaza. Об этом сообщает Информатор.«Проводилась внеплановая проверка пожарной безопасности», - сообщили в администрации ТЦ.Такие проверки всех систем проводятся регулярно. Это все происходит минимум два раза в год. Эвакуация заняла около 7-10 минут. Все посетители успели покинуть здание. Охрана и руководство проверила все помещения.