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Раздел: Происшествия  
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В Киеве эвакуировали посетителей торгового центра

В Киеве эвакуировали посетителей торгового центраБыла внеплановая проверка пожарной безопасности.

Эвакуация произошла в Киеве сегодня, 4 апреля, в ТЦ Mandarin Plaza. Об этом сообщает Информатор.

«Проводилась внеплановая проверка пожарной безопасности», - сообщили в администрации ТЦ.

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Такие проверки всех систем проводятся регулярно. Это все происходит минимум два раза в год. Эвакуация заняла около 7-10 минут. Все посетители успели покинуть здание. Охрана и руководство проверила все помещения.
В Киеве эвакуировали посетителей торгового центра
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 Теги: Киев, эвакуация

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Сегодня, 12:42 » Автор: Татьяна Шедько
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