Раздел: Происшествия
В Киеве эвакуировали посетителей торгового центра
Была внеплановая проверка пожарной безопасности.
Эвакуация произошла в Киеве сегодня, 4 апреля, в ТЦ Mandarin Plaza. Об этом сообщает Информатор.
«Проводилась внеплановая проверка пожарной безопасности», - сообщили в администрации ТЦ.
Читайте также: В Киеве горел жилой дом: есть пострадавший
Такие проверки всех систем проводятся регулярно. Это все происходит минимум два раза в год. Эвакуация заняла около 7-10 минут. Все посетители успели покинуть здание. Охрана и руководство проверила все помещения.
Эвакуация произошла в Киеве сегодня, 4 апреля, в ТЦ Mandarin Plaza. Об этом сообщает Информатор.
«Проводилась внеплановая проверка пожарной безопасности», - сообщили в администрации ТЦ.
Читайте также: В Киеве горел жилой дом: есть пострадавший
Такие проверки всех систем проводятся регулярно. Это все происходит минимум два раза в год. Эвакуация заняла около 7-10 минут. Все посетители успели покинуть здание. Охрана и руководство проверила все помещения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1871
0
Оставьте свой комментарий