Раздел: Происшествия
В Днепре ночью сгорели три автомобиля
К счастью, в пожаре никто не пострадал.
Инцидент произошел в ночь на 4 апреля в Днепре на улице Сечевых Стрельцов. Об этом сообщает отдел коммуникации областной ГСЧС.
Известно, что загорелся автомобиль BMW X5, а потом от нее загорелись припаркованые рядом Infinity и Mercedes.
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Однако у авто расплавились кузова и фары. Огонь быстро удалось потушить, никто не пострадал. Предварительно, возгорание произошло из-за замыкания в электросети BMW.
Инцидент произошел в ночь на 4 апреля в Днепре на улице Сечевых Стрельцов. Об этом сообщает отдел коммуникации областной ГСЧС.
Известно, что загорелся автомобиль BMW X5, а потом от нее загорелись припаркованые рядом Infinity и Mercedes.
Читайте также: В Киеве на ходу загорелся грузовик
Однако у авто расплавились кузова и фары. Огонь быстро удалось потушить, никто не пострадал. Предварительно, возгорание произошло из-за замыкания в электросети BMW.
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