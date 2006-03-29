В Днепре ночью сгорели три автомобиля

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Инцидент произошел в ночь на 4 апреля в Днепре на улице Сечевых Стрельцов. Об этом сообщает отдел коммуникации областной ГСЧС.Известно, что загорелся автомобиль BMW X5, а потом от нее загорелись припаркованые рядом Infinity и Mercedes.Однако у авто расплавились кузова и фары. Огонь быстро удалось потушить, никто не пострадал. Предварительно, возгорание произошло из-за замыкания в электросети BMW.