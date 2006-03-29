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Раздел: Происшествия  
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В Днепре ночью сгорели три автомобиля

В Днепре ночью сгорели три автомобиляК счастью, в пожаре никто не пострадал.

Инцидент произошел в ночь на 4 апреля в Днепре на улице Сечевых Стрельцов. Об этом сообщает отдел коммуникации областной ГСЧС.

Известно, что загорелся автомобиль BMW X5, а потом от нее загорелись припаркованые рядом Infinity и Mercedes.

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Однако у авто расплавились кузова и фары. Огонь быстро удалось потушить, никто не пострадал. Предварительно, возгорание произошло из-за замыкания в электросети BMW.
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 Теги: Днепр, пожар

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Сегодня, 14:23 » Автор: Татьяна Шедько
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