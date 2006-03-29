Раздел: Происшествия
В Киеве столкнулись Renault и Volkswagen
Автомобили получили значительные механические повреждения.
Дорожно-транспортная авария произошла сегодня,4 апреля, в столице на улице Березняковская, 31. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
«Столкнулись два автомобиля: Renault и Volkswagen. К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили существенные механические повреждения. На месте работает патрульная полиция», - сказано в сообщении.
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Полицейские должны выяснить точные обстоятельства аварии.
Дорожно-транспортная авария произошла сегодня,4 апреля, в столице на улице Березняковская, 31. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
«Столкнулись два автомобиля: Renault и Volkswagen. К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили существенные механические повреждения. На месте работает патрульная полиция», - сказано в сообщении.
Читайте также: В Киеве Mitsubishi на большой скорости врезался в припаркованные авто
Полицейские должны выяснить точные обстоятельства аварии.
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