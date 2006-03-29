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Раздел: Происшествия  
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В Киеве столкнулись Renault и Volkswagen

В Киеве столкнулись Renault и VolkswagenАвтомобили получили значительные механические повреждения.

Дорожно-транспортная авария произошла сегодня,4 апреля, в столице на улице Березняковская, 31. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.

«Столкнулись два автомобиля: Renault и Volkswagen. К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили существенные механические повреждения. На месте работает патрульная полиция», - сказано в сообщении.

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Полицейские должны выяснить точные обстоятельства аварии.
В Киеве столкнулись Renault и Volkswagen

В Киеве столкнулись Renault и Volkswagen
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 17:38 » Автор: Татьяна Шедько
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