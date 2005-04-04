Раздел: Происшествия
В столице люди в масках разгромили зал автоматов
Нападавшие действовали быстро и слажено.
В Киеве в микрорайоне "Теремки" по улице Лятошинского, 14 неизвестные люди в балаклавах разгромили игорное заведение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Отмечается, что молодые люди скрывали лицо под балаклавами. Они ворвалась в зал игровых автоматов "Лотомаркет" и устроили там погром.
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По словам очевидцев, никто из персонала заведения не пострадал.
В Киеве в микрорайоне "Теремки" по улице Лятошинского, 14 неизвестные люди в балаклавах разгромили игорное заведение.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Отмечается, что молодые люди скрывали лицо под балаклавами. Они ворвалась в зал игровых автоматов "Лотомаркет" и устроили там погром.
Читайте также: В Киеве неизвестные в масках разгромили магазин
По словам очевидцев, никто из персонала заведения не пострадал.
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