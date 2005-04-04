В столице люди в масках разгромили зал автоматов

Нападавшие действовали быстро и слажено.



В Киеве в микрорайоне "Теремки" по улице Лятошинского, 14 неизвестные люди в балаклавах разгромили игорное заведение.



Об этом пишет



Отмечается, что молодые люди скрывали лицо под балаклавами. Они ворвалась в зал игровых автоматов "Лотомаркет" и устроили там погром.



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По словам очевидцев, никто из персонала заведения не пострадал. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве в микрорайоне "Теремки" по улице Лятошинского, 14 неизвестные люди в балаклавах разгромили игорное заведение.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Отмечается, что молодые люди скрывали лицо под балаклавами. Они ворвалась в зал игровых автоматов "Лотомаркет" и устроили там погром.По словам очевидцев, никто из персонала заведения не пострадал.



