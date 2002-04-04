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Раздел: Происшествия  
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В Киеве автомобиль сбил пешехода и скрылся

В Киеве автомобиль сбил пешехода и скрылсяПешеход получил двойной перелом ноги.

Авария произошла вчера, 4 апреля, в Днепровском районе столицы на пересечении проспекта Освободителей и улицы Малышков возле кинотеатра “Братислава”.. Об этом сообщил Киев Оперативный на своей странице в социальной сети.

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Бежевый автомобиль Daewoo Lanos сбил на пешеходном переходе человека и скрылся с места аварии. пострадавшего доставили в больницу. Сейчас полицейские начали поиски водителя.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 09:21 » Автор: Татьяна Шедько
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