В Киеве таксист на Daewoo протаранил Chevrolet

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Авария произошла в Киеве на перекрёстке улиц Маяковского и Драйзера. Об этом сегодня сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в соцсети.«Водитель-таксист автомобиля Daewoo, двигаясь по ул. Драйзера, поехал прямо и не предоставил приоритет в движении Chevrolet, который ехал по главной дороге. В результате Daewoo протаранил Chevrolet и оба автомобиля выбросило на круг», - сказано в сообщении.Водитель Daewoo пострадал, однако от помощи медиков отказался. Также у него есть признаки алкогольного опьянения. Машины сильно повреждены.