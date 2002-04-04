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Раздел: Происшествия  
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В Киеве таксист на Daewoo протаранил Chevrolet

В Киеве таксист на Daewoo протаранил ChevroletУ водителя такси были признаки алкогольного опьянения.

Авария произошла в Киеве на перекрёстке улиц Маяковского и Драйзера. Об этом сегодня сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в соцсети.

«Водитель-таксист автомобиля Daewoo, двигаясь по ул. Драйзера, поехал прямо и не предоставил приоритет в движении Chevrolet, который ехал по главной дороге. В результате Daewoo протаранил Chevrolet и оба автомобиля выбросило на круг», - сказано в сообщении.

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Водитель Daewoo пострадал, однако от помощи медиков отказался. Также у него есть признаки алкогольного опьянения. Машины сильно повреждены.
В Киеве таксист на Daewoo протаранил Chevrolet

В Киеве таксист на Daewoo протаранил Chevrolet

В Киеве таксист на Daewoo протаранил Chevrolet

В Киеве таксист на Daewoo протаранил Chevrolet
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 11:15 » Автор: Татьяна Шедько
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