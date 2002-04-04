Раздел: Происшествия
В Киеве таксист на Daewoo протаранил Chevrolet
У водителя такси были признаки алкогольного опьянения.
Авария произошла в Киеве на перекрёстке улиц Маяковского и Драйзера. Об этом сегодня сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в соцсети.
«Водитель-таксист автомобиля Daewoo, двигаясь по ул. Драйзера, поехал прямо и не предоставил приоритет в движении Chevrolet, который ехал по главной дороге. В результате Daewoo протаранил Chevrolet и оба автомобиля выбросило на круг», - сказано в сообщении.
Читайте также: В Киеве столкнулись KIA и Renault: движение ограничено
Водитель Daewoo пострадал, однако от помощи медиков отказался. Также у него есть признаки алкогольного опьянения. Машины сильно повреждены.
Авария произошла в Киеве на перекрёстке улиц Маяковского и Драйзера. Об этом сегодня сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в соцсети.
«Водитель-таксист автомобиля Daewoo, двигаясь по ул. Драйзера, поехал прямо и не предоставил приоритет в движении Chevrolet, который ехал по главной дороге. В результате Daewoo протаранил Chevrolet и оба автомобиля выбросило на круг», - сказано в сообщении.
Читайте также: В Киеве столкнулись KIA и Renault: движение ограничено
Водитель Daewoo пострадал, однако от помощи медиков отказался. Также у него есть признаки алкогольного опьянения. Машины сильно повреждены.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
189
0
Оставьте свой комментарий