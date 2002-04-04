Раздел: Происшествия
В Харькове столкнулись Volkswagen, Nissan и Opel
В результате ДТП пострадали пять человек.
Масштабная авария произошла сегодня около 10:30 в Харькове на улице Академика Павлова, 271. Об этом стало известно из сообщения патрульной полиции города.
Известно, что столкнули три иномарки: Volkswagen Jetta, Nissan Leaf и Opel Kadett. Пострадали водитель и двое пассажиров Volkswagen, а также водитель и пассажир Opel. Их доставили в больницу.
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Сейчас правоохранители выясняют точные причины и обстоятельства инцидента.
Масштабная авария произошла сегодня около 10:30 в Харькове на улице Академика Павлова, 271. Об этом стало известно из сообщения патрульной полиции города.
Известно, что столкнули три иномарки: Volkswagen Jetta, Nissan Leaf и Opel Kadett. Пострадали водитель и двое пассажиров Volkswagen, а также водитель и пассажир Opel. Их доставили в больницу.
Читайте также: В Киеве таксист на Daewoo протаранил Chevrolet
Сейчас правоохранители выясняют точные причины и обстоятельства инцидента.
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