В Харькове столкнулись Volkswagen, Nissan и Opel

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Масштабная авария произошла сегодня около 10:30 в Харькове на улице Академика Павлова, 271. Об этом стало известно из сообщения патрульной полиции города.Известно, что столкнули три иномарки: Volkswagen Jetta, Nissan Leaf и Opel Kadett. Пострадали водитель и двое пассажиров Volkswagen, а также водитель и пассажир Opel. Их доставили в больницу.Сейчас правоохранители выясняют точные причины и обстоятельства инцидента.