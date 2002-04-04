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Раздел: Происшествия  
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В Киеве горел многоэтажный дом

В Киеве горел многоэтажный домИз дома эвакуировали 42 человека.

Пожар возник вчера, 4 апреля, около 00:00 в Киеве на пр. Голосеевском, 60. Об этом сообщили в столичной ГСЧС.

Оказалось, на уровне второго этажа 23-этажного жилого дома произошло возгорание в грузовом лифте. На тушение пожара ушло больше часа. Спасатели с верхних этажей вывели на безопасное расстояние 42 человека.

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Пожар тушили 40 человек личного состава. К счастью, никто не пострадал. Сейчас причину пожара и ущерб выясняют полицейские.
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 14:08 » Автор: Татьяна Шедько
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