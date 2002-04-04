» » В Киеве под мостом столкнулись BMW, Smart и Audi
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве под мостом столкнулись BMW, Smart и Audi

В Киеве под мостом столкнулись BMW, Smart и AudiОчевидцы сообщили, что в ДТП пострадали люди.

Сегодня, 5 апреля, в Киеве на Набережном шоссе возле моста Метро произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.

Под мостом столкнулись BMW, Smart, Audi. Свидетели сообщили, что пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

Читайте также: В Киеве микроавтобус перевернул легковушку

На место уже прибыли медики и полицейские. Из-за аварии движение транспорта в направлении Почтовой площади затруднено.
В Киеве под мостом столкнулись BMW, Smart и Audi

В Киеве под мостом столкнулись BMW, Smart и Audi

В Киеве под мостом столкнулись BMW, Smart и Audi
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:55 » Автор: Татьяна Шедько
     1086
     0

Похожие новости по теме

В Киеве столкнулись легковушка и микроавтобус: есть пострадавшие В Киеве столкнулись легковушка и микроавтобус: есть пострадавшие

место уже прибыли полицейские и «скорая помощь».

В Киеве под пешеходным мостом столкнулись Geely и DAF В Киеве под пешеходным мостом столкнулись Geely и DAF

Водителя легкового авто доставили в больницу.

Тройное ДТП в Киеве: столкнулись Toyota, Smart и Volkswagen Тройное ДТП в Киеве: столкнулись Toyota, Smart и Volkswagen

Очередная авария произошла в Киеве.

Серьезное ДТП в Киеве: микроавтобус перевернулся, столкнувшись с BMW Серьезное ДТП в Киеве: микроавтобус перевернулся, столкнувшись с BMW

Движение транспорта в районе дорожно-транспортного происшествия затруднено.

Тройное ДТП в Киеве: движение на Набережном шоссе ограничено Тройное ДТП в Киеве: движение на Набережном шоссе ограничено

Авария случилась на Набережном шоссе.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх