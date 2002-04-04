В Киеве под мостом столкнулись BMW, Smart и Audi

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Сегодня, 5 апреля, в Киеве на Набережном шоссе возле моста Метро произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.Под мостом столкнулись BMW, Smart, Audi. Свидетели сообщили, что пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.На место уже прибыли медики и полицейские. Из-за аварии движение транспорта в направлении Почтовой площади затруднено.