Раздел: Происшествия
В Киеве под мостом столкнулись BMW, Smart и Audi
Очевидцы сообщили, что в ДТП пострадали люди.
Сегодня, 5 апреля, в Киеве на Набережном шоссе возле моста Метро произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
Под мостом столкнулись BMW, Smart, Audi. Свидетели сообщили, что пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.
Читайте также: В Киеве микроавтобус перевернул легковушку
На место уже прибыли медики и полицейские. Из-за аварии движение транспорта в направлении Почтовой площади затруднено.
Сегодня, 5 апреля, в Киеве на Набережном шоссе возле моста Метро произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в социальной сети.
Под мостом столкнулись BMW, Smart, Audi. Свидетели сообщили, что пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.
Читайте также: В Киеве микроавтобус перевернул легковушку
На место уже прибыли медики и полицейские. Из-за аварии движение транспорта в направлении Почтовой площади затруднено.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1086
0
Оставьте свой комментарий