В Киеве за час обокрали три квартиры

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В Киеве четверо грабителей обчистили три квартиры. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.Полицейские заметили, как мужчины на проспекте Леся Курбаса припарковались недалеко от жилого дома и зашли в подъезд. Потом они начали оттуда выносить вещи и складывать их в авто.Полицейские решили выяснить происхождение вещей. Правоохранители обнаружили незапертыми три квартиры. Их владельцы подтвердили кражи из квартир и узнали свои вещи в том, что было изъято из машины.Преступники проникали в квартиры, подбирая ключи. Злоумышленников задержали. Они – иностранцы, 1980, 1971, 1988 и 1979 рождения. У них изъяли пистолет, который направлен на экспертизу.