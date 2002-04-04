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Раздел: Происшествия  
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В Киеве за час обокрали три квартиры

В Киеве за час обокрали три квартиры Полицейские задержали четырех грабителей.

В Киеве четверо грабителей обчистили три квартиры. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Полицейские заметили, как мужчины на проспекте Леся Курбаса припарковались недалеко от жилого дома и зашли в подъезд. Потом они начали оттуда выносить вещи и складывать их в авто.

Полицейские решили выяснить происхождение вещей. Правоохранители обнаружили незапертыми три квартиры. Их владельцы подтвердили кражи из квартир и узнали свои вещи в том, что было изъято из машины.

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Преступники проникали в квартиры, подбирая ключи. Злоумышленников задержали. Они – иностранцы, 1980, 1971, 1988 и 1979 рождения. У них изъяли пистолет, который направлен на экспертизу.
В Киеве за час обокрали три квартиры

В Киеве за час обокрали три квартиры

В Киеве за час обокрали три квартиры

В Киеве за час обокрали три квартиры

В Киеве за час обокрали три квартиры
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 Теги: Киев, ограбление

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Сегодня, 17:39 » Автор: Татьяна Шедько
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