Раздел: Происшествия
Состояние тяжелое: в Житомирской области стреляли в депутата
Ващенко потерял много крови, он в тяжелом состоянии.
Неизвестный ранил из огнестрельного оружия предпринимателя и депутата горсовета Новограда-Волынского Житомирской области Олега Ващенко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
По данным пресс-службы полиции области, инцидент произошел 4 апреля около 20.10, когда мужчина выходил из спортклуба. У пострадавшего – проникающие ранения плеча и сквозное ранение грудной клетки.
5 апреля на пресс-конференции с участием городского головы и силовиков журналистам рассказали, что выстрелов из короткоствольного оружия было пять, три пули попали в депутата, пишет городской портал 04141.com.ua.
Стрелял неизвестный в балаклаве, он покинул место покушения на автомобиле.
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"Одна пуля осталась в его теле, требуется дальнейшее оперативное вмешательство. Только хорошая физическая подготовка Олега Ващенко и своевременная квалифицированная помощь медиков позволили ему сохранить жизнь. Сейчас он в сознании, но к нему допускают ограниченный круг лиц", – сообщает портал.
Неизвестный ранил из огнестрельного оружия предпринимателя и депутата горсовета Новограда-Волынского Житомирской области Олега Ващенко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
По данным пресс-службы полиции области, инцидент произошел 4 апреля около 20.10, когда мужчина выходил из спортклуба. У пострадавшего – проникающие ранения плеча и сквозное ранение грудной клетки.
5 апреля на пресс-конференции с участием городского головы и силовиков журналистам рассказали, что выстрелов из короткоствольного оружия было пять, три пули попали в депутата, пишет городской портал 04141.com.ua.
Стрелял неизвестный в балаклаве, он покинул место покушения на автомобиле.
Читайте также: На Житомирщине мужчина упал с высоты 27 метров
"Одна пуля осталась в его теле, требуется дальнейшее оперативное вмешательство. Только хорошая физическая подготовка Олега Ващенко и своевременная квалифицированная помощь медиков позволили ему сохранить жизнь. Сейчас он в сознании, но к нему допускают ограниченный круг лиц", – сообщает портал.
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