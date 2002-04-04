» » Состояние тяжелое: в Житомирской области стреляли в депутата
Раздел: Происшествия  
0

Состояние тяжелое: в Житомирской области стреляли в депутата

Состояние тяжелое: в Житомирской области стреляли в депутатаВащенко потерял много крови, он в тяжелом состоянии.

Неизвестный ранил из огнестрельного оружия предпринимателя и депутата горсовета Новограда-Волынского Житомирской области Олега Ващенко.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.

По данным пресс-службы полиции области, инцидент произошел 4 апреля около 20.10, когда мужчина выходил из спортклуба. У пострадавшего – проникающие ранения плеча и сквозное ранение грудной клетки.

5 апреля на пресс-конференции с участием городского головы и силовиков журналистам рассказали, что выстрелов из короткоствольного оружия было пять, три пули попали в депутата, пишет городской портал 04141.com.ua.

Стрелял неизвестный в балаклаве, он покинул место покушения на автомобиле.

Читайте также: На Житомирщине мужчина упал с высоты 27 метров

"Одна пуля осталась в его теле, требуется дальнейшее оперативное вмешательство. Только хорошая физическая подготовка Олега Ващенко и своевременная квалифицированная помощь медиков позволили ему сохранить жизнь. Сейчас он в сознании, но к нему допускают ограниченный круг лиц", – сообщает портал.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ващенко, депутат

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:50 » Автор: Едгар Букмирза
     85
     0

Похожие новости по теме

На Житомирщине мужчина упал с высоты 27 метров На Житомирщине мужчина упал с высоты 27 метров

Мужчина был пьян.

ЧП в Киеве: неизвестный в балаклаве напал на мужчину ЧП в Киеве: неизвестный в балаклаве напал на мужчину

Инцидент произошел в Дарницком районе.

Вооруженное ограбление на Житомирщине: бандиты «обнесли» дом депутата Вооруженное ограбление на Житомирщине: бандиты «обнесли» дом депутата

Трое грабителей избили депутата и вынесли все, что было ценного.

Харьков: неизвестный в балаклаве избил депутата палкой Харьков: неизвестный в балаклаве избил депутата палкой

В Харькове избили Анатолия Родзинского.

На Одесщине подстрелили депутата горсовета. Фото На Одесщине подстрелили депутата горсовета. Фото

Депутата Измаильского городского совета доставили в реанимацию.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх