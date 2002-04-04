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Раздел: Происшествия  
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Жители Донецка сообщили о пожаре

Жители Донецка сообщили о пожареДым идет с центра города.

Жители Донецка опубликовали в социальных сетях фотографии большого столба дыма.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dn.ua.

По информации сообщества «Типичный Донецк» во «ВКонтатке», возгорание произошло в стороне проспекта Панфилова.

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По состоянию на 21:10 точной информации о том, что горело, нет.

Жители Донецка сообщили о пожаре
Жители Донецка сообщили о пожаре
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 Теги: Донецк, пожар

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Сегодня, 21:55 » Автор: Едгар Букмирза
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