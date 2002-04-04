Раздел: Происшествия
Жители Донецка сообщили о пожаре
Дым идет с центра города.
Жители Донецка опубликовали в социальных сетях фотографии большого столба дыма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dn.ua.
По информации сообщества «Типичный Донецк» во «ВКонтатке», возгорание произошло в стороне проспекта Панфилова.
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По состоянию на 21:10 точной информации о том, что горело, нет.
Жители Донецка опубликовали в социальных сетях фотографии большого столба дыма.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dn.ua.
По информации сообщества «Типичный Донецк» во «ВКонтатке», возгорание произошло в стороне проспекта Панфилова.
Читайте также: Жители Донецка остались без воды
По состоянию на 21:10 точной информации о том, что горело, нет.
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