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Раздел: Происшествия  
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Нападение на продюсера телеканала в Киеве: названы подробности

Нападение на продюсера телеканала в Киеве: названы подробностиМолодчики незадолго до нападения на продюсера избили и ограбили 24-летнего прохожего.

В преступной группе, которая избила и ограбила в Киеве продюсера телеканала "Украина", было двое несовершеннолетних.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

Нападение на 37-летнего продюсера произошло 4 апреля на остановке общественного транспорта в Святошинском районе. В результате были задержаны трое парней в возрасте 15, 16 и 19 лет. Во время нападения молодые люди избили работника телеканала, после чего отобрали у него мобильный телефон и несколько тысяч гривень.

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Отметим, что эти же молодчики незадолго до нападения на продюсера избили и ограбили 24-летнего прохожего, у которого отобрали 600 грн. Ранее сообщалось, что преступники, напавшие на работника телеканала "Украина", устроили драку с охраной супермаркета, при этом один из парней выхватил нож.
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 Теги: продюсер, телеканал, Киев

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Сегодня, 22:07 » Автор: Едгар Букмирза
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