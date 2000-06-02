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Раздел: Происшествия  
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В Хмельницком наркоман убил беременную девушку

В Хмельницком наркоман убил беременную девушкуПолицейские разыскали подозреваемого.

В Хмельницком полицейские арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве беременной сожительницы, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

О смерти 27-летней женщины сообщили ее коллеги. Она работала кассиром в одном из банков.

Когда женщина не вышла не работу и не ответила на звонки, коллеги решили наведаться к ней домой. Дверь квартиры была незапертой, а беременная хозяйка лежала мертвой с петлей на шее.

Подозрение пало на 32-летнего сожителя потерпевшей, которого на месте не было.

За два часа полицейские разыскали его.

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Как показала экспертиза, подозреваемый был под наркотиками. Сейчас мужчину арестовали, ему грозит срок до 15 лет или пожизненное заключение.
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 Теги: Хмельницкая область, беременная

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Сегодня, 17:22 » Автор: Анна Мартынова
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