Раздел: Происшествия
В Хмельницком наркоман убил беременную девушку
Полицейские разыскали подозреваемого.
В Хмельницком полицейские арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве беременной сожительницы, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
О смерти 27-летней женщины сообщили ее коллеги. Она работала кассиром в одном из банков.
Когда женщина не вышла не работу и не ответила на звонки, коллеги решили наведаться к ней домой. Дверь квартиры была незапертой, а беременная хозяйка лежала мертвой с петлей на шее.
Подозрение пало на 32-летнего сожителя потерпевшей, которого на месте не было.
За два часа полицейские разыскали его.
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Как показала экспертиза, подозреваемый был под наркотиками. Сейчас мужчину арестовали, ему грозит срок до 15 лет или пожизненное заключение.
В Хмельницком полицейские арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве беременной сожительницы, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
О смерти 27-летней женщины сообщили ее коллеги. Она работала кассиром в одном из банков.
Когда женщина не вышла не работу и не ответила на звонки, коллеги решили наведаться к ней домой. Дверь квартиры была незапертой, а беременная хозяйка лежала мертвой с петлей на шее.
Подозрение пало на 32-летнего сожителя потерпевшей, которого на месте не было.
За два часа полицейские разыскали его.
Читайте также: Семь правил, благодаря которым можно быстро вылечить простуду
Как показала экспертиза, подозреваемый был под наркотиками. Сейчас мужчину арестовали, ему грозит срок до 15 лет или пожизненное заключение.
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