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Раздел: Происшествия  
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В Киеве в техническом колодце обнаружили тело мужчины

В Киеве в техническом колодце обнаружили тело мужчиныТело находилось в колодце 10 дней.

Во вторник, 5 июня, на Демеевской площади возле McDonalds обнаружили труп мужчины. Спасатели извлекли тело из технического колодца, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievtime.com.

Мертвый мужчина пролежал там около 10 дней.

Информация поступила на линию 102 около 17:30. Про тело сообщил мужчина без определенного места жительства, который и обнаружил труп в техколодце. Спасатели КАРС извлекли тело приблизительно в 21:30. По словам правоохранителей, мужчина более недели пролежал в колодце, его тело уже мумифицировалось. Потому сложно назвать возраст мужчины — от 30 до 50 лет.

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На месте работали полиция, спасатели и следственно-оперативная группа. Причины смерти мужчины устанавливают.

В Киеве в техническом колодце обнаружили тело мужчины
В Киеве в техническом колодце обнаружили тело мужчины
В Киеве в техническом колодце обнаружили тело мужчины

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 Теги: Киев, колодец

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Сегодня, 11:46 » Автор: Анна Мартынова
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