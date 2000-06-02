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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине двое молодчиков до смерти избили пенсионера

На Киевщине двое молодчиков до смерти избили пенсионераЗлоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Правоохранительные органы рассказали, что задержали двух молодых мужчин, которые могли избить до смерти пожилого мужчину. Об этом сообщает прес-служба ГУ Нацполиции в киевской области.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.

Источник сообщает, что 5 июня, в Володарке сотрудники полиции задержали двух преступников, которые, вероятно, причастны к убийству пожилого мужчины.

«Местные жители сообщили по спецлинии «102» об обнаружении бездыханного тела 54-летнего мужчины. Полицейские оперативно установили обстоятельства преступления и задержали подозреваемых», - говорится в сообщении.

Как выяснилось, 34-летний молодой мужчина, будучи сильно пьяным, ударил кулаком по голове потерпевшего. После чего приятель нападавшего нанес еще один удар. В итоге от полученных травм пожилой мужчина скончался.

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По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
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 Теги: Киев, пенсионер, смерть

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Сегодня, 18:32 » Автор: Едгар Букмирза
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