Раздел: Происшествия
На Киевщине двое молодчиков до смерти избили пенсионера
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
Правоохранительные органы рассказали, что задержали двух молодых мужчин, которые могли избить до смерти пожилого мужчину. Об этом сообщает прес-служба ГУ Нацполиции в киевской области.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
Источник сообщает, что 5 июня, в Володарке сотрудники полиции задержали двух преступников, которые, вероятно, причастны к убийству пожилого мужчины.
«Местные жители сообщили по спецлинии «102» об обнаружении бездыханного тела 54-летнего мужчины. Полицейские оперативно установили обстоятельства преступления и задержали подозреваемых», - говорится в сообщении.
Как выяснилось, 34-летний молодой мужчина, будучи сильно пьяным, ударил кулаком по голове потерпевшего. После чего приятель нападавшего нанес еще один удар. В итоге от полученных травм пожилой мужчина скончался.
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По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
Правоохранительные органы рассказали, что задержали двух молодых мужчин, которые могли избить до смерти пожилого мужчину. Об этом сообщает прес-служба ГУ Нацполиции в киевской области.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
Источник сообщает, что 5 июня, в Володарке сотрудники полиции задержали двух преступников, которые, вероятно, причастны к убийству пожилого мужчины.
«Местные жители сообщили по спецлинии «102» об обнаружении бездыханного тела 54-летнего мужчины. Полицейские оперативно установили обстоятельства преступления и задержали подозреваемых», - говорится в сообщении.
Как выяснилось, 34-летний молодой мужчина, будучи сильно пьяным, ударил кулаком по голове потерпевшего. После чего приятель нападавшего нанес еще один удар. В итоге от полученных травм пожилой мужчина скончался.
Читайте также: В Киеве двое молодчиков жестоко избили мужчину
По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
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