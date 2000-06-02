Раздел: Происшествия
В Киеве устроила переполох уснувшая с включенной плитой бабушка
Спасателей вызвали соседи.
В четверт, 7 июня, в Киеве на бульваре Леси Украинки, произошло задымление в жилом доме. В результате происшествия никто не пострадал, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievtime.com.
Вызов на пульт 101 поступил около 05:20 утра.
Со слов сотрудника ГСЧС, проживающая по адресу бульвар Леси Украинки 14, пожилая женщина, оставила на включенной газовой плите кастрюлю с едой и пошла в комнату, где и уснула. Соседи сверху почуяли резких запах дыма и вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники ГСЧС в течении 5 минут с помощью выдвижной лестницы поднялись на второй этаж в квартиру к пенсионерке. Профессионально и без ущерба, проживающей в квартире бабушки, вскрыли окно и проникли на кухню, где и локализовали очаг задымления.
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Всего на место происшествия прибыло две единицы пожарной техники и скорая помощь. К счастью обошлось без пострадавших.
В четверт, 7 июня, в Киеве на бульваре Леси Украинки, произошло задымление в жилом доме. В результате происшествия никто не пострадал, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievtime.com.
Вызов на пульт 101 поступил около 05:20 утра.
Со слов сотрудника ГСЧС, проживающая по адресу бульвар Леси Украинки 14, пожилая женщина, оставила на включенной газовой плите кастрюлю с едой и пошла в комнату, где и уснула. Соседи сверху почуяли резких запах дыма и вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники ГСЧС в течении 5 минут с помощью выдвижной лестницы поднялись на второй этаж в квартиру к пенсионерке. Профессионально и без ущерба, проживающей в квартире бабушки, вскрыли окно и проникли на кухню, где и локализовали очаг задымления.
Читайте также: Лиса устроила переполох в киевском трамвайном депо
Всего на место происшествия прибыло две единицы пожарной техники и скорая помощь. К счастью обошлось без пострадавших.
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