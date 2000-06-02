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Раздел: Происшествия  
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В Киеве устроила переполох уснувшая с включенной плитой бабушка

В Киеве устроила переполох уснувшая с включенной плитой бабушка Спасателей вызвали соседи.

В четверт, 7 июня, в Киеве на бульваре Леси Украинки, произошло задымление в жилом доме. В результате происшествия никто не пострадал, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievtime.com.

Вызов на пульт 101 поступил около 05:20 утра.

Со слов сотрудника ГСЧС, проживающая по адресу бульвар Леси Украинки 14, пожилая женщина, оставила на включенной газовой плите кастрюлю с едой и пошла в комнату, где и уснула. Соседи сверху почуяли резких запах дыма и вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники ГСЧС в течении 5 минут с помощью выдвижной лестницы поднялись на второй этаж в квартиру к пенсионерке. Профессионально и без ущерба, проживающей в квартире бабушки, вскрыли окно и проникли на кухню, где и локализовали очаг задымления.

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Всего на место происшествия прибыло две единицы пожарной техники и скорая помощь. К счастью обошлось без пострадавших.

В Киеве устроила переполох уснувшая с включенной плитой бабушка
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 Теги: бабушка, Киев

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Сегодня, 09:54 » Автор: Анна Мартынова
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