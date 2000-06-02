» » В центре Одессы автохам выстрелил в человека за замечание
Раздел: Происшествия  
0

В центре Одессы автохам выстрелил в человека за замечание

В центре Одессы автохам выстрелил в человека за замечаниеСтрелка задержали.

В центре Одессы 30-летний автохам заблокировал движение транспорта. Ему сделал замечание 54-летний одессит. Между ними возникла словесная перепалка, передает Хроника.инфо со ссылкой на odessa1.com.

В разгар конфликта нарушитель набросился на оппонента с кулаками, а потом выстрелил из травматического пистолета. К счастью, он ни в кого не попал.

Читайте также: В Киеве автохам ударил женщину с ребенком на руках

Избитого пострадавшего забрали в больницу с ушибами. А на место прибыли следователи, задержали стрелка. Сейчас он находится в СИЗО. Дело расследуют по «Хулиганство».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: автохам, Одесса

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:52 » Автор: Анна Мартынова
     456
     0

Похожие новости по теме

В Киеве автохам устроил стрельбу В Киеве автохам устроил стрельбу

Мужчина "вспылил".

В Днепре мужчина выстрелил в лицо обидчику В Днепре мужчина выстрелил в лицо обидчику

Конфликт возник на бытовой почве.

В центре Одессы произошла стрельба В центре Одессы произошла стрельба

Стрелка ищут.

На Днепропетровщине мужчина во время конфликта выстрелил парню в голову На Днепропетровщине мужчина во время конфликта выстрелил парню в голову

Сейчас злоумышленник находится под следствием.

В центре Одессы средь бела дня совершено вооруженное ограбление В центре Одессы средь бела дня совершено вооруженное ограбление

В центре Одессы совершено дерзкое ограбление.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх