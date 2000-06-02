В центре Одессы автохам выстрелил в человека за замечание

Стрелка задержали.



В центре Одессы 30-летний автохам заблокировал движение транспорта. Ему сделал замечание 54-летний одессит. Между ними возникла словесная перепалка, передает



В разгар конфликта нарушитель набросился на оппонента с кулаками, а потом выстрелил из травматического пистолета. К счастью, он ни в кого не попал.



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Избитого пострадавшего забрали в больницу с ушибами. А на место прибыли следователи, задержали стрелка. Сейчас он находится в СИЗО. Дело расследуют по «Хулиганство». Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В центре Одессы 30-летний автохам заблокировал движение транспорта. Ему сделал замечание 54-летний одессит. Между ними возникла словесная перепалка, передает Хроника.инфо со ссылкой на odessa1.com В разгар конфликта нарушитель набросился на оппонента с кулаками, а потом выстрелил из травматического пистолета. К счастью, он ни в кого не попал.Избитого пострадавшего забрали в больницу с ушибами. А на место прибыли следователи, задержали стрелка. Сейчас он находится в СИЗО. Дело расследуют по «Хулиганство».



