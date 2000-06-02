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Раздел: Происшествия  
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Боевики решили остановить ДФС

Боевики решили остановить ДФСДФС обеспечивает водой Донецк.

На Донбассе террористы «ДНР» решили остановить и законсервировать Донецкую фильтровальную станцию.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

«Сотрудники станции отказались осуществлять ротацию по трассе «Н20″ (дорога, ведущая к Донецкой фильтровальной станции – Ред.) без непосредственного присутствия патруля СММ ОБСЕ. Было принято решение об остановке и консервации станции до момента нахождения альтернативного безопасного варианта пересменки сотрудников», — сообщили в «ДНР».

Эвакуация персонала объекта запланирована на 7 июня, и будет проходить в присутствии патруля ОБСЕ.

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ДФС находится в 1 км от города Ясиноватая и в 12 км от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других населенных пунктов.
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 Теги: Боевики, ДФС

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Сегодня, 19:34 » Автор: Едгар Букмирза
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