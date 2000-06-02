Раздел: Происшествия
Боевики решили остановить ДФС
ДФС обеспечивает водой Донецк.
На Донбассе террористы «ДНР» решили остановить и законсервировать Донецкую фильтровальную станцию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
«Сотрудники станции отказались осуществлять ротацию по трассе «Н20″ (дорога, ведущая к Донецкой фильтровальной станции – Ред.) без непосредственного присутствия патруля СММ ОБСЕ. Было принято решение об остановке и консервации станции до момента нахождения альтернативного безопасного варианта пересменки сотрудников», — сообщили в «ДНР».
Эвакуация персонала объекта запланирована на 7 июня, и будет проходить в присутствии патруля ОБСЕ.
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ДФС находится в 1 км от города Ясиноватая и в 12 км от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других населенных пунктов.
На Донбассе террористы «ДНР» решили остановить и законсервировать Донецкую фильтровальную станцию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
«Сотрудники станции отказались осуществлять ротацию по трассе «Н20″ (дорога, ведущая к Донецкой фильтровальной станции – Ред.) без непосредственного присутствия патруля СММ ОБСЕ. Было принято решение об остановке и консервации станции до момента нахождения альтернативного безопасного варианта пересменки сотрудников», — сообщили в «ДНР».
Эвакуация персонала объекта запланирована на 7 июня, и будет проходить в присутствии патруля ОБСЕ.
Читайте также: Боевики ИГИЛ решили смягчить свой имидж котятами
ДФС находится в 1 км от города Ясиноватая и в 12 км от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других населенных пунктов.
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