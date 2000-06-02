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Раздел: Происшествия  
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В Киеве не могут установить личность расчлененного мужчины

В Киеве не могут установить личность расчлененного мужчиныНа месте была найдена бело-желтая цепочка.

В начале декабря прошлого года на территории Дарницкого лесопарка в Киеве было найдено расчлененное тело мужчины. До сих пор его личность не установлена.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

По данным следствия, мужчина был убит примерно в начале ноября прошлого года. Его примерный возраст - 18-25 лет. Из характерных примет есть только тату кота и креста на участке руки от локтя до запястья.

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Предположительно - правой руки. Также на месте была найдена бело-желтая цепочка, которая принадлежала потерпевшему. Никаких других улик или предметов, указывающих на личность мужчины обнаружено не было.
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Сегодня, 20:08 » Автор: Едгар Букмирза
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