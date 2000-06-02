В Киеве не могут установить личность расчлененного мужчины

На месте была найдена бело-желтая цепочка.



В начале декабря прошлого года на территории Дарницкого лесопарка в Киеве было найдено расчлененное тело мужчины. До сих пор его личность не установлена.



Об этом пишет



По данным следствия, мужчина был убит примерно в начале ноября прошлого года. Его примерный возраст - 18-25 лет. Из характерных примет есть только тату кота и креста на участке руки от локтя до запястья.



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Предположительно - правой руки. Также на месте была найдена бело-желтая цепочка, которая принадлежала потерпевшему. Никаких других улик или предметов, указывающих на личность мужчины обнаружено не было. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В начале декабря прошлого года на территории Дарницкого лесопарка в Киеве было найдено расчлененное тело мужчины. До сих пор его личность не установлена.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua По данным следствия, мужчина был убит примерно в начале ноября прошлого года. Его примерный возраст - 18-25 лет. Из характерных примет есть только тату кота и креста на участке руки от локтя до запястья.Предположительно - правой руки. Также на месте была найдена бело-желтая цепочка, которая принадлежала потерпевшему. Никаких других улик или предметов, указывающих на личность мужчины обнаружено не было.