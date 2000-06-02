Раздел: Происшествия
В Киеве иномарка зависла над ямой из-за прорыва трубы
На место прибыли спасатели КГГА
В четверг, 7 июня, в Киеве на улице Бажова прорвало трубу и вымыло грунт. Автомобиль, который стоял рядом, повис над ямой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Инцидент случился около 11:00. Об этом Информатору рассказали местные жители.
Утром во дворе жилого дома 13/9 по улице Бажова прорвало трубу около одного из люков. Из-за хлещущей под давлением воды вымыло грунт. Автомобиль, припаркованный рядом, завис над 2-метровой ямой. Над пропастью находится правое переднее колесо.
«Машина немного скатывается вниз» , — отмечает жительница дома Ольга. Ее машина также стояла возле ямы, но благодаря тому, что о ЧП рассказали соседи, авто быстро убрали. А вот стоящий рядом Kia забрать некому, так как владелец машины в командировке в другом городе. По словам женщины, это уже не первый случай прорыва трубы в месте заасфальтированной площадки. Два года назад здесь из-под земли также хлестала вода.
Читайте также: В Киеве на месте прорыва трубы образовалась яма
На место приезжали сотрудники «Киевводоканала». Они перекрыли воду, оградили площадку и уехали. На место также прибыла полиция, которая зафиксировала случай. После отъезда полицейских на место прибыли спасатели КГГА, ожидают эвакуатор.
В четверг, 7 июня, в Киеве на улице Бажова прорвало трубу и вымыло грунт. Автомобиль, который стоял рядом, повис над ямой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Инцидент случился около 11:00. Об этом Информатору рассказали местные жители.
Утром во дворе жилого дома 13/9 по улице Бажова прорвало трубу около одного из люков. Из-за хлещущей под давлением воды вымыло грунт. Автомобиль, припаркованный рядом, завис над 2-метровой ямой. Над пропастью находится правое переднее колесо.
«Машина немного скатывается вниз» , — отмечает жительница дома Ольга. Ее машина также стояла возле ямы, но благодаря тому, что о ЧП рассказали соседи, авто быстро убрали. А вот стоящий рядом Kia забрать некому, так как владелец машины в командировке в другом городе. По словам женщины, это уже не первый случай прорыва трубы в месте заасфальтированной площадки. Два года назад здесь из-под земли также хлестала вода.
Читайте также: В Киеве на месте прорыва трубы образовалась яма
На место приезжали сотрудники «Киевводоканала». Они перекрыли воду, оградили площадку и уехали. На место также прибыла полиция, которая зафиксировала случай. После отъезда полицейских на место прибыли спасатели КГГА, ожидают эвакуатор.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
216
0
Оставьте свой комментарий