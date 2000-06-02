В Днепре смельчак ради девушки обезвредил двух грабителей

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Двое неизвестных в масках на Севастопольской площади в Киеве совершили вооруженное ограбление отдела ювелирных изделий в универмаге «Железнодорожный». Во время ограбления грабители открыли стрельбу. По свидетельству очевидцев происшествия, грабители в магазин ворвались с криками и угрозами, стрельбу открыли в потолок, витрину