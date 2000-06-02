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Раздел: Происшествия  
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В Днепре смельчак ради девушки обезвредил двух грабителей

В Днепре смельчак ради девушки обезвредил двух грабителейГрабителей обезвредили до прибытия полиции.

В Днепре двое злоумышленников, угрожая огнестрельным оружием с глушителем, пытались ограбить пункт обмена валют на улице Вокзальной, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Грабители ворвались в помещение, связали одну из сотрудниц обменника и начали скручивать вторую сотрудницу, одновременно складывая валюту в сумку. Женщины во время грабежа кричали, и их крики услышали в косметологическом кабинете, расположенном в одном здании с обменником.

Одна из работниц косметологии позвонила не только в полицию, но и своему парню, который пил кофе неподалеку. Тот прибежал на вызов любимой и поспешил в обменник. Грабитель наставил на мужчину оружие и кричал "Я тебя убью", однако это не испугало смельчака. Он выхватил оружие из рук злоумышленника, одному из нападавших выстрелил в ягодицу, а другого – ударил пистолетом по голове.

Пока длилась импровизированная спецоперация одна сотрудница салона вместе с клиенткой, которая была почти без одежды, выпрыгнули из окна, чтобы обезопасить себя.

На момент приезда полиции грабители были уже обезврежены. Им обоим понадобилась госпитализация. Учитывая характер травмы, раненого пришлось класть на медицинские носилки лицом вниз, однако жизни обоих ничего не угрожает. Задержанные оказались братьями из города Каменское Днепропетровской области.

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Мужчина, который обезвредил грабителей, говорит, что не имеет никакой специальной военной или спортивной подготовки, а одолеть воров ему помогла любовь к своей девушке.

В Днепре смельчак ради девушки обезвредил двух грабителей
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 Теги: Днепр, грабители

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Сегодня, 10:57 » Автор: Анна Мартынова
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