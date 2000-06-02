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Раздел: Происшествия  
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На Львовщине в резервуаре с солью обнаружили тело мужчины

На Львовщине в резервуаре с солью обнаружили тело мужчиныЛичность погибшего еще не установили.

В селе Селец Сокальского района Львовской области на территории одного из промышленных предприятий в недействующем резервуаре для хранения мокрой соли было обнаружено тело неизвестного мужчины. Личность утопленника пока устанавливается.

"С помощью спасательной веревки, багра и сетки тело погибшего было извлечено из воды пожарно-спасательным отделением. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители", – сообщают в ГСЧС.

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Добавим, что с начала года на территории Львовской области обнаружено 15 погибших на воде и спасены два человека.
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 Теги: Львовская область, утопленник

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Сегодня, 12:39 » Автор: Анна Мартынова
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