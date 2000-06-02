Раздел: Происшествия
На Львовщине в резервуаре с солью обнаружили тело мужчины
Личность погибшего еще не установили.
В селе Селец Сокальского района Львовской области на территории одного из промышленных предприятий в недействующем резервуаре для хранения мокрой соли было обнаружено тело неизвестного мужчины. Личность утопленника пока устанавливается.
"С помощью спасательной веревки, багра и сетки тело погибшего было извлечено из воды пожарно-спасательным отделением. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители", – сообщают в ГСЧС.
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Добавим, что с начала года на территории Львовской области обнаружено 15 погибших на воде и спасены два человека.
В селе Селец Сокальского района Львовской области на территории одного из промышленных предприятий в недействующем резервуаре для хранения мокрой соли было обнаружено тело неизвестного мужчины. Личность утопленника пока устанавливается.
"С помощью спасательной веревки, багра и сетки тело погибшего было извлечено из воды пожарно-спасательным отделением. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители", – сообщают в ГСЧС.
Читайте также: Страшная находка на Львовщине: из реки достали тело мужчины
Добавим, что с начала года на территории Львовской области обнаружено 15 погибших на воде и спасены два человека.
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