На Львовщине в резервуаре с солью обнаружили тело мужчины

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В селе Селец Сокальского района Львовской области на территории одного из промышленных предприятий в недействующем резервуаре для хранения мокрой соли было обнаружено тело неизвестного мужчины. Личность утопленника пока устанавливается."С помощью спасательной веревки, багра и сетки тело погибшего было извлечено из воды пожарно-спасательным отделением. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители", – сообщают в ГСЧС.Добавим, что с начала года на территории Львовской области обнаружено 15 погибших на воде и спасены два человека.