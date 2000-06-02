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Раздел: Происшествия  
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В Кривом Роге пьяная женщина выпала из окна высотки

В Кривом Роге пьяная женщина выпала из окна высоткиЖенщина пыталась перелезть с балкона в окно кухни.

8 июня в Саксаганском районе женщина выпала из балкона пятого этажа. 40-летняя горожанка скончалась на месте. Правоохранители выясняют детали случившегося, передает Хроника.инфо со ссылкой на 1tv.kr.ua.

Инцидент произошёл на улице Генерала Радиевского. По словам очевидцев, женщина находилась в нетрезвом состоянии. Горожанка пыталась перелезть с балкона в окно кухни. 40-летняя женщина сорвалась и упала с пятого этажа. Горожанка получила травмы несовместимые с жизнью. Медработники бригады скорой помощи констатировали смерь.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Саксаганского отделения полиции.

В Кривом Роге пьяная женщина выпала из окна высотки
В Кривом Роге пьяная женщина выпала из окна высотки
В Кривом Роге пьяная женщина выпала из окна высотки
В Кривом Роге пьяная женщина выпала из окна высотки
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 Теги: Кривой Рог, пьяная

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Сегодня, 14:18 » Автор: Анна Мартынова
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