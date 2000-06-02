Раздел: Происшествия
В Киеве произошло масштабное ДТП с участием четырех авто
Водитель сбежал с места ДТП.
В Киеве на улице Просвещения (Освиты) произошло ДТП с пострадавшими: водитель BMW врезался во встречный Ford и столкнулся с двумя припаркованными автомобилями, передает Хроника.нфо со ссылкой на kievtime.com.
“Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Освиты: водитель BMW КСН578 врезался во встречный Ford, выбив колесо, и столкнулся с двумя припаркованными авто. Сразу после остановки водитель сбежал. Человеку из Ford стало плохо, вызвали скорую. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.”, – говорится в сообщении dtp.kiev.ua на странице Facebook.
Читайте также: В Сумах прогремел взрыв: пострадали дети
В Киеве на улице Просвещения (Освиты) произошло ДТП с пострадавшими: водитель BMW врезался во встречный Ford и столкнулся с двумя припаркованными автомобилями, передает Хроника.нфо со ссылкой на kievtime.com.
“Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Освиты: водитель BMW КСН578 врезался во встречный Ford, выбив колесо, и столкнулся с двумя припаркованными авто. Сразу после остановки водитель сбежал. Человеку из Ford стало плохо, вызвали скорую. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.”, – говорится в сообщении dtp.kiev.ua на странице Facebook.
Читайте также: В Сумах прогремел взрыв: пострадали дети
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