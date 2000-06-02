Раздел: Происшествия
В киевском метро обокрали ребенка
Уроженец Харьковской области вытащил из рюкзака школьника планшет
В киевском метро задержали мужчину по подозрению в краже планшета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщили в ГУ НП в Киеве, во время проезда в вагоне метрополитена между станциями "Университет" и "Вокзальная" полицейские, заметили подозрительного мужчину, который следил за группой детей, а затем вытащил планшет из рюкзака мальчика и спрятал его в сумку.
Оперативники, которые находились в это время в вагоне метро, задержали правонарушителя и пригласили в комнату полиции. В ходе личного досмотра у него обнаружили похищенный у подростка планшет. Правонарушителем оказался 43-летний уроженец Харьковской области, который ранее отбывал наказание за кражу.
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По данному факту следственным отделом управления полиции метрополитена начато уголовное производство по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.
В киевском метро задержали мужчину по подозрению в краже планшета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как сообщили в ГУ НП в Киеве, во время проезда в вагоне метрополитена между станциями "Университет" и "Вокзальная" полицейские, заметили подозрительного мужчину, который следил за группой детей, а затем вытащил планшет из рюкзака мальчика и спрятал его в сумку.
Оперативники, которые находились в это время в вагоне метро, задержали правонарушителя и пригласили в комнату полиции. В ходе личного досмотра у него обнаружили похищенный у подростка планшет. Правонарушителем оказался 43-летний уроженец Харьковской области, который ранее отбывал наказание за кражу.
Читайте также: В Киеве обокрали маму известной телеведущей
По данному факту следственным отделом управления полиции метрополитена начато уголовное производство по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.
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