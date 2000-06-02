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Раздел: Происшествия  
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Под Кропивницком сбили подростка на велосипеде

Под Кропивницком сбили подростка на велосипедеКарета "скорой" забрала 14-летнего велосипедиста в больниц

Сегодня около 15 часов за пределами города Кропивницкий случилась авария, в результате которой госпитализировали 14-летнего велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба Управления патрульной полиции Кировоградской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Из Кропивницкого по улице Мурманская двигались двое велосипедистов. По словам свидетелей, один из них остановился на перекрестке на красный сигнал светофора, а второй продолжил движение. В результате последний совершил столкновение с автомобилем Toyota RAW-4, который двигался из поселка Нового в направлении автодороги Кропивницкий-Платоново.

Карета "скорой" забрала 14-летнего велосипедиста в больницу.

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Патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
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 Теги: Кропивницкий, ДТП

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Сегодня, 21:07 » Автор: Татьяна Ларина
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