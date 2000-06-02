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В Киеве разыскивают двух сестер

В Киеве разыскивают двух сестерВ Киеве пропали несовершеннолетние сестры

Голосеевское управление полиции объявило в розыск Бугакову Анну Алексеевну 2001 года рождения и ее младшую сестру Диану. При получении любой информации о пропавших просят звонить на линию 102, пишет Хроника.инфо со ссылкой на kievtime.com

7 июня 17-летняя Анна отмечала свой день рождения и ушла из дома с младшей сестрой, 11-летней Дианой. Об этом Информатор узнал от пресс-службы полиции. Домой сестры так и не вернулись, в данный момент их местонахождение неизвестно.

Приметы: Анне 17 лет, среднего телосложения, волосы черные длинные. Была одета в серое летнее платье с бежевыми босоножками. Диане 11, на ней были джинсовые шорты, розовая футболка и черно-белые мокасины.

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Полиция просит звонить по номеру «102» при получении какой-либо информации о возможном местонахождении пропавших.

В Киеве разыскивают двух сестер
В Киеве разыскивают двух сестер
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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 23:01 » Автор: Татьяна Ларина
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