Раздел: Происшествия
В Северодонецке загорелось общежитие: множество пострадавших
В Северодонецке на подконтрольная части Луганской области этой ночью случился пожар, в результате которого погиб человек.
Сообщение о возгорании, которое произошло в общежитии на перекрестке пр. Дружбы Народов и ул. Б. Лищины, поступило в Северодонецкий отдел полиции в два ночи. После ликвидации пожара, в одной из комнат было обнаружено тело мужчины. Сейчас его личность устанавливают полицейские, передает Хроника.инфо со ссылкой на Донбасс.юа.
21 человек, двое из них - дети, силами полиции эвакуированы в "Лагеря для беженцев" на базе ГСЧС. Сейчас им оказывается необходимая помощь.
На месте пожара медицинская помощь была оказана 47-летней женщине, которая в результате пожара получила ожог пламенем обеих конечностей, ушей и дыхательных путей, 80 и 65-летним женщинам диагностировали ситуационную реакцию на стресс, 33-летний мужчина получил растяжение связки, когда пытался выпрыгнуть со второго этажа горящего здания.
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На месте пожара выставлена охрана из числа полицейских с целью сохранения имущества потерпевших и вещественных доказательств. Данный факт зарегистрирован, причины возгорания устанавливаются, сообщает Северодонецкий отдел полиции.
Сообщение о возгорании, которое произошло в общежитии на перекрестке пр. Дружбы Народов и ул. Б. Лищины, поступило в Северодонецкий отдел полиции в два ночи. После ликвидации пожара, в одной из комнат было обнаружено тело мужчины. Сейчас его личность устанавливают полицейские, передает Хроника.инфо со ссылкой на Донбасс.юа.
21 человек, двое из них - дети, силами полиции эвакуированы в "Лагеря для беженцев" на базе ГСЧС. Сейчас им оказывается необходимая помощь.
На месте пожара медицинская помощь была оказана 47-летней женщине, которая в результате пожара получила ожог пламенем обеих конечностей, ушей и дыхательных путей, 80 и 65-летним женщинам диагностировали ситуационную реакцию на стресс, 33-летний мужчина получил растяжение связки, когда пытался выпрыгнуть со второго этажа горящего здания.
Читайте также: В Броварах загорелось общежитие. Видео
На месте пожара выставлена охрана из числа полицейских с целью сохранения имущества потерпевших и вещественных доказательств. Данный факт зарегистрирован, причины возгорания устанавливаются, сообщает Северодонецкий отдел полиции.
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