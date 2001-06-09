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В Северодонецке загорелось общежитие: множество пострадавших

В Северодонецке загорелось общежитие: множество пострадавшихВ Северодонецке на подконтрольная части Луганской области этой ночью случился пожар, в результате которого погиб человек.

Сообщение о возгорании, которое произошло в общежитии на перекрестке пр. Дружбы Народов и ул. Б. Лищины, поступило в Северодонецкий отдел полиции в два ночи. После ликвидации пожара, в одной из комнат было обнаружено тело мужчины. Сейчас его личность устанавливают полицейские, передает Хроника.инфо со ссылкой на Донбасс.юа.

21 человек, двое из них - дети, силами полиции эвакуированы в "Лагеря для беженцев" на базе ГСЧС. Сейчас им оказывается необходимая помощь.

На месте пожара медицинская помощь была оказана 47-летней женщине, которая в результате пожара получила ожог пламенем обеих конечностей, ушей и дыхательных путей, 80 и 65-летним женщинам диагностировали ситуационную реакцию на стресс, 33-летний мужчина получил растяжение связки, когда пытался выпрыгнуть со второго этажа горящего здания.

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На месте пожара выставлена охрана из числа полицейских с целью сохранения имущества потерпевших и вещественных доказательств. Данный факт зарегистрирован, причины возгорания устанавливаются, сообщает Северодонецкий отдел полиции.
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Сегодня, 10:28 » Автор: Алена Шимко
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