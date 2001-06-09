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Раздел: Происшествия  
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Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись четыре авто

Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись четыре автоПострадавших в результате аварии нет.

В пятницу, 8 июня, в Киеве на проспекте Лобановского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Суд.юа.

Авария случилась около 22:30, а ее спровоцировал водитель Lada Kalina, который на своей машине разбил три иномарки Mercedes, Chevrolet Lacetti и Volkswagen Passat.

По словам свидетелей, Lada выехала на встречную полосу и столкнулась с Mercedes, после чего Kalina вылетела в свою полосу и там уже зацепила Chevrolet, а еще через мгновение Volkswagen.

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В результате аварии обошлось без пострадавших. На месте ДТП работали сотрудники патрульной полиции.
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Сегодня, 12:29 » Автор: Алена Шимко
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