Раздел: Происшествия
Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись четыре авто
Пострадавших в результате аварии нет.
В пятницу, 8 июня, в Киеве на проспекте Лобановского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Суд.юа.
Авария случилась около 22:30, а ее спровоцировал водитель Lada Kalina, который на своей машине разбил три иномарки Mercedes, Chevrolet Lacetti и Volkswagen Passat.
По словам свидетелей, Lada выехала на встречную полосу и столкнулась с Mercedes, после чего Kalina вылетела в свою полосу и там уже зацепила Chevrolet, а еще через мгновение Volkswagen.
Читайте также: Масштабное ДТП в Киеве: на мосту столкнулись четыре авто
В результате аварии обошлось без пострадавших. На месте ДТП работали сотрудники патрульной полиции.
В пятницу, 8 июня, в Киеве на проспекте Лобановского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Суд.юа.
Авария случилась около 22:30, а ее спровоцировал водитель Lada Kalina, который на своей машине разбил три иномарки Mercedes, Chevrolet Lacetti и Volkswagen Passat.
По словам свидетелей, Lada выехала на встречную полосу и столкнулась с Mercedes, после чего Kalina вылетела в свою полосу и там уже зацепила Chevrolet, а еще через мгновение Volkswagen.
Читайте также: Масштабное ДТП в Киеве: на мосту столкнулись четыре авто
В результате аварии обошлось без пострадавших. На месте ДТП работали сотрудники патрульной полиции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
572
0
Оставьте свой комментарий