Раздел: Происшествия
Черновицких полицейских подозревают в избиении подростка
Парень пострадал при взрыве в психбольнице.
Прокуратура Черновицкой области начала расследование в отношении сотрудников полиции, которые подозреваются в избиении подростка, пострадавшего от взрыва неизвестного предмета на территории местной психиатрической больницы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Суд.юа.
Об этом на своей станице в Facebook пишет представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
В сообщении сказано, что соответствующим заявлением об избиении несовершеннолетнего обратился отец пострадавшего. В отношении сотрудников Шевченковского отделения полиции Черновцов открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа).
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Сейчас правоохранительные органы ведут служебную проверку.
Прокуратура Черновицкой области начала расследование в отношении сотрудников полиции, которые подозреваются в избиении подростка, пострадавшего от взрыва неизвестного предмета на территории местной психиатрической больницы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Суд.юа.
Об этом на своей станице в Facebook пишет представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
В сообщении сказано, что соответствующим заявлением об избиении несовершеннолетнего обратился отец пострадавшего. В отношении сотрудников Шевченковского отделения полиции Черновцов открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа).
Читайте также: В России Навальному предъявили неожиданное обвинение
Сейчас правоохранительные органы ведут служебную проверку.
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