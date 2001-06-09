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Раздел: Происшествия  
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Черновицких полицейских подозревают в избиении подростка

Черновицких полицейских подозревают в избиении подросткаПарень пострадал при взрыве в психбольнице.

Прокуратура Черновицкой области начала расследование в отношении сотрудников полиции, которые подозреваются в избиении подростка, пострадавшего от взрыва неизвестного предмета на территории местной психиатрической больницы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Суд.юа.

Об этом на своей станице в Facebook пишет представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

В сообщении сказано, что соответствующим заявлением об избиении несовершеннолетнего обратился отец пострадавшего. В отношении сотрудников Шевченковского отделения полиции Черновцов открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа).

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Сейчас правоохранительные органы ведут служебную проверку.
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Сегодня, 13:57 » Автор: Алена Шимко
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