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Раздел: Происшествия  
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Отца и сына задержали за убийство возле Киева

Отца и сына задержали за убийство возле КиеваСотрудники полиции задержали в Обуховском районе Киевской области отца и сына, подозреваемых в убийстве человека.

Известно, что неделю назад среди ночи на территорию одного из частных домов в городе Украинка через забор перелез неизвестный человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Newsone.

На незваного гостя обратили внимание хозяин со своим сыном.

После чего, отец тяжелым предметом нанес незваному мужчине многочисленные удары по голове, а после того, как мужчина перестал дышать, хозяева надели на него полиэтиленовые пакеты и вывезли на авто в лесопосадку за город.

Погибшим оказался 42-летний житель Обуховского района. На теле потерпевшего обнаружены телесные повреждения в виде открытой травмы головы, перелом костей основания черепа.

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Сейчас 55-летний отец и его 32-летний сын задержаны в порядке ст.208 УПК Украины.
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Сегодня, 16:14 » Автор: Алена Шимко
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