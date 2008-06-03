Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП в Запорожье: столкнулись три авто
В результате аварии два человека погибли, еще трое несовершеннолетних девушек госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.
Кроме того, пострадали еще два человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на Front News.
Санкция статьи, по которой открыто уголовное производство по ДТП, предусматривает лишение свободы виновника аварии на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
«9 июня в Вознесеновское отделение полиции поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Набережная магистраль и Лермонтова произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими», - сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.
Правоохранители установили, что водитель автомобиля «ВАЗ-2101», двигаясь в сторону моста Преображенского, остановился на крайней левой полосе дороги для осуществления разворота. Пропускал встречное движение автотранспорта. За ним остановился водитель автомобиля «Пежо-307», для осуществления такого же маневра. Позади ехал «ВАЗ-2108» водитель которого, совершил столкновение с «Пежо-307». Тот в свою очередь, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2101».
«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2108» погибли на месте. Трое пассажиров этой же машины (несовершеннолетние девушки), в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. В автомобиле «Пежо-307» получил повреждения водитель, а в автомобиле «ВАЗ-2101» пострадала женщина пассажир», - добавили в Нацполиции.
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Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.
Кроме того, пострадали еще два человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на Front News.
Санкция статьи, по которой открыто уголовное производство по ДТП, предусматривает лишение свободы виновника аварии на срок от семи до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
«9 июня в Вознесеновское отделение полиции поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Набережная магистраль и Лермонтова произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими», - сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.
Правоохранители установили, что водитель автомобиля «ВАЗ-2101», двигаясь в сторону моста Преображенского, остановился на крайней левой полосе дороги для осуществления разворота. Пропускал встречное движение автотранспорта. За ним остановился водитель автомобиля «Пежо-307», для осуществления такого же маневра. Позади ехал «ВАЗ-2108» водитель которого, совершил столкновение с «Пежо-307». Тот в свою очередь, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2101».
«В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2108» погибли на месте. Трое пассажиров этой же машины (несовершеннолетние девушки), в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. В автомобиле «Пежо-307» получил повреждения водитель, а в автомобиле «ВАЗ-2101» пострадала женщина пассажир», - добавили в Нацполиции.
Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: столкнулись два авто
Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.
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