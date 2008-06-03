Раздел: Происшествия
В зоне ООС ранен украинский военный
Боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня.
В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе сегодня в течение дня, 9 июня 2018 года, ранен один украинский военный.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"На протяжении текущих суток, 9 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. За текущие сутки в ходе боевых действий один наш защитник получил ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, в течение дня боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня. Боевики в основном вели обстрелы на Луганском и Донецком направлениях. В частности, из стрелкового оружия и гранатометов боевики вели обстрелы в районах Новозвановки, Крымского, Марьинки, Песков, Опытного и Гнутово; из 120-мм минометов - в районе Новотошковского и Новоселовки Второй.
В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе сегодня в течение дня, 9 июня 2018 года, ранен один украинский военный.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"На протяжении текущих суток, 9 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. За текущие сутки в ходе боевых действий один наш защитник получил ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Читайте также: В зоне АТО ранен один украинский военный
Как отмечается, в течение дня боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня. Боевики в основном вели обстрелы на Луганском и Донецком направлениях. В частности, из стрелкового оружия и гранатометов боевики вели обстрелы в районах Новозвановки, Крымского, Марьинки, Песков, Опытного и Гнутово; из 120-мм минометов - в районе Новотошковского и Новоселовки Второй.
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