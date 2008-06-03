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Раздел: Происшествия  
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В зоне ООС ранен украинский военный

В зоне ООС ранен украинский военный Боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня.

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе сегодня в течение дня, 9 июня 2018 года, ранен один украинский военный.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

"На протяжении текущих суток, 9 июня, ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой. За текущие сутки в ходе боевых действий один наш защитник получил ранения. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в течение дня боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня. Боевики в основном вели обстрелы на Луганском и Донецком направлениях. В частности, из стрелкового оружия и гранатометов боевики вели обстрелы в районах Новозвановки, Крымского, Марьинки, Песков, Опытного и Гнутово; из 120-мм минометов - в районе Новотошковского и Новоселовки Второй.
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 Теги: ООС, украинский военный

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Сегодня, 19:36 » Автор: Едгар Букмирза
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