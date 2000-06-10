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В Польше разбился самолет с украинским депутатом

В Польше разбился самолет с украинским депутатомСейчас он в больнице.

В польском Жешуве сегодня, 9 июня, разбился легкомоторный самолет, пострадали три человека.

Об этом сообщает польский телеканал TVN24, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

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Как сообщил в своем Facebook народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, в самолете находился его коллега по фракции Юрий Чижмарь, сейчас он в больнице.
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Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
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