Раздел: Происшествия
В Польше разбился самолет с украинским депутатом
Сейчас он в больнице.
В польском Жешуве сегодня, 9 июня, разбился легкомоторный самолет, пострадали три человека.
Об этом сообщает польский телеканал TVN24, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
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Как сообщил в своем Facebook народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, в самолете находился его коллега по фракции Юрий Чижмарь, сейчас он в больнице.
В польском Жешуве сегодня, 9 июня, разбился легкомоторный самолет, пострадали три человека.
Об этом сообщает польский телеканал TVN24, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Читайте также: В Польше потерпел крушение самолет: есть жертвы
Как сообщил в своем Facebook народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, в самолете находился его коллега по фракции Юрий Чижмарь, сейчас он в больнице.
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