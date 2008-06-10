Раздел: Происшествия
В Киеве произошло тройное ДТП с участием маршрутки
Все автомобили двигались по проспекту Победы в сторону Житомирской трассы.
Вечером 9 июня в Киеве на проспекте Победы столкнулись Opel Omega, Chevrolet Lacetti и маршрутка №188 «Богдан», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Все автомобили двигались по проспекту Победы в сторону Житомирской трассы. Водитель Lacetti рассказал Информатору, что он начал перестраиваться в крайний левый ряд, в этот момент его ударила Omega. Chevrolet отбросило в отбойник и начало крутить по трассе, через 100 метров машина остановилась.
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После сильного удара Opel откинуло в автобус. В результате аварии пострадал пассажир Omega. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Вечером 9 июня в Киеве на проспекте Победы столкнулись Opel Omega, Chevrolet Lacetti и маршрутка №188 «Богдан», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Все автомобили двигались по проспекту Победы в сторону Житомирской трассы. Водитель Lacetti рассказал Информатору, что он начал перестраиваться в крайний левый ряд, в этот момент его ударила Omega. Chevrolet отбросило в отбойник и начало крутить по трассе, через 100 метров машина остановилась.
Читайте также: В Киеве произошло тройное ДТП с участием маршрутки
После сильного удара Opel откинуло в автобус. В результате аварии пострадал пассажир Omega. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
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