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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло тройное ДТП с участием маршрутки

В Киеве произошло тройное ДТП с участием маршрутки Все автомобили двигались по проспекту Победы в сторону Житомирской трассы.

Вечером 9 июня в Киеве на проспекте Победы столкнулись Opel Omega, Chevrolet Lacetti и маршрутка №188 «Богдан», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Все автомобили двигались по проспекту Победы в сторону Житомирской трассы. Водитель Lacetti рассказал Информатору, что он начал перестраиваться в крайний левый ряд, в этот момент его ударила Omega. Chevrolet отбросило в отбойник и начало крутить по трассе, через 100 метров машина остановилась.

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После сильного удара Opel откинуло в автобус. В результате аварии пострадал пассажир Omega. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.


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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 12:06 » Автор: Татьяна Ларина
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