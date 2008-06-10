Раздел: Происшествия
Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись Renault Logan и Chevrolet Aveo
Водитель Chevrolet Aveo ездил по временным правам, так как ранее был пойман пьяным за рулем.
В ночь на воскресенье, 10 июня, на Позняках в Киеве в дорожно-транспортном происшествии пострадало пять человек. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В ночь на 10 июня в Киеве на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта Григоренко произошло ДТП. Столкнулись Renault Logan и Chevrolet Aveo. Авария случилась около 03:30", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Renault ехал по проспекту Григоренко со стороны проспекта Бажана, а Chevrolet двигался по улице Здолбуновской со стороны улицы Ревуцкого. На пересечении улицы Здолбуновской и проспекте Григоренко автомобили столкнулись. Обе машины получили серьезные повреждения. От удара Renault вылетел на тротуар.
"В результате аварии четверых человек госпитализировали. Все они ехали в Renault Logan. Также за помощью к медикам обращалась девушка-пассажир Chevrolet Aveo, однако госпитализация не понадобилась", – отмечает издание.
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Также выяснилось, что водитель Chevrolet ездил по временным правам, так как ранее был пойман пьяным за рулем. На месте работали патрульная полиция, пять бригад медиков и следственно-оперативная группа.
В ночь на воскресенье, 10 июня, на Позняках в Киеве в дорожно-транспортном происшествии пострадало пять человек. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В ночь на 10 июня в Киеве на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта Григоренко произошло ДТП. Столкнулись Renault Logan и Chevrolet Aveo. Авария случилась около 03:30", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Renault ехал по проспекту Григоренко со стороны проспекта Бажана, а Chevrolet двигался по улице Здолбуновской со стороны улицы Ревуцкого. На пересечении улицы Здолбуновской и проспекте Григоренко автомобили столкнулись. Обе машины получили серьезные повреждения. От удара Renault вылетел на тротуар.
"В результате аварии четверых человек госпитализировали. Все они ехали в Renault Logan. Также за помощью к медикам обращалась девушка-пассажир Chevrolet Aveo, однако госпитализация не понадобилась", – отмечает издание.
Читайте также: Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись Renault и Toyota
Также выяснилось, что водитель Chevrolet ездил по временным правам, так как ранее был пойман пьяным за рулем. На месте работали патрульная полиция, пять бригад медиков и следственно-оперативная группа.
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