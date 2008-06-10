» » Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись Renault Logan и Chevrolet Aveo
Раздел: Происшествия  
0

Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись Renault Logan и Chevrolet Aveo

Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись Renault Logan и Chevrolet AveoВодитель Chevrolet Aveo ездил по временным правам, так как ранее был пойман пьяным за рулем.

В ночь на воскресенье, 10 июня, на Позняках в Киеве в дорожно-транспортном происшествии пострадало пять человек. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В ночь на 10 июня в Киеве на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта Григоренко произошло ДТП. Столкнулись Renault Logan и Chevrolet Aveo. Авария случилась около 03:30", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Renault ехал по проспекту Григоренко со стороны проспекта Бажана, а Chevrolet двигался по улице Здолбуновской со стороны улицы Ревуцкого. На пересечении улицы Здолбуновской и проспекте Григоренко автомобили столкнулись. Обе машины получили серьезные повреждения. От удара Renault вылетел на тротуар.

"В результате аварии четверых человек госпитализировали. Все они ехали в Renault Logan. Также за помощью к медикам обращалась девушка-пассажир Chevrolet Aveo, однако госпитализация не понадобилась", – отмечает издание.

Читайте также: Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись Renault и Toyota

Также выяснилось, что водитель Chevrolet ездил по временным правам, так как ранее был пойман пьяным за рулем. На месте работали патрульная полиция, пять бригад медиков и следственно-оперативная группа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:36 » Автор: Татьяна Ларина
     326
     0

Похожие новости по теме

ДТП в Киеве: на перекрестке столкнулись Citroen и Chevrolet ДТП в Киеве: на перекрестке столкнулись Citroen и Chevrolet

В результате ДТП никто не пострадал

В Киеве столкнулись и вылетели на тротуар Chevrolet и Honda В Киеве столкнулись и вылетели на тротуар Chevrolet и Honda

Водители получили ссадины и ушибы.

В Киеве столкнулись Chevrolet и фура: перекрыто движение трамваев В Киеве столкнулись Chevrolet и фура: перекрыто движение трамваев

В результате ДТП никто не пострадал.

Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись Nissan и Chevrolet Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись Nissan и Chevrolet

В результате столкновения пострадали два человека.

ДТП в Киеве: BMW протаранил Chevrolet ДТП в Киеве: BMW протаранил Chevrolet

Есть пострадавший.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх