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Раздел: Происшествия  
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В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутки

В Запорожье произошло ДТП с участием маршруткиВодитель легкового авто Volvo на большой скорости врезался в микроавтобус

В Шевченковском районе Запорожья произошло ДТП с участием маршрутки №5. В отличие от похожего ДТП, когда запорожская маршрутка перевернулась, в этот раз серьезно пострадало как минимум семь человек. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По предварительной информации, водитель легкового авто Volvo на большой скорости врезался в микроавтобус, вследствие чего тот перевернулся. Авария произошла на пересечении улиц Производственная и Карпенко-Карого. Легковушка двигалась по Карпенко-Карого, а маршрутка только отъехала от остановки на Производственной.

По словам очевидцев, одна из женщин выпала из окна маршрутки, и ее придавило транспортом. Позже сами люди перевернули маршрутку. Всего пострадало как минимум семь человек: трое из них в тяжелом состоянии и трое в состоянии средней тяжести. Водителя маршрутки сразу забрала реанимация. На месте ДТП много крови.

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На месте работает несколько бригад скорой помощи, полиция, спасатели.

В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутки
В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутки
В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутки
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 Теги: Запорожье, маршрутка

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Сегодня, 17:46 » Автор: Татьяна Ларина
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