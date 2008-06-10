Раздел: Происшествия
В Запорожье произошло ДТП с участием маршрутки
Водитель легкового авто Volvo на большой скорости врезался в микроавтобус
В Шевченковском районе Запорожья произошло ДТП с участием маршрутки №5. В отличие от похожего ДТП, когда запорожская маршрутка перевернулась, в этот раз серьезно пострадало как минимум семь человек. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По предварительной информации, водитель легкового авто Volvo на большой скорости врезался в микроавтобус, вследствие чего тот перевернулся. Авария произошла на пересечении улиц Производственная и Карпенко-Карого. Легковушка двигалась по Карпенко-Карого, а маршрутка только отъехала от остановки на Производственной.
По словам очевидцев, одна из женщин выпала из окна маршрутки, и ее придавило транспортом. Позже сами люди перевернули маршрутку. Всего пострадало как минимум семь человек: трое из них в тяжелом состоянии и трое в состоянии средней тяжести. Водителя маршрутки сразу забрала реанимация. На месте ДТП много крови.
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На месте работает несколько бригад скорой помощи, полиция, спасатели.
В Шевченковском районе Запорожья произошло ДТП с участием маршрутки №5. В отличие от похожего ДТП, когда запорожская маршрутка перевернулась, в этот раз серьезно пострадало как минимум семь человек. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По предварительной информации, водитель легкового авто Volvo на большой скорости врезался в микроавтобус, вследствие чего тот перевернулся. Авария произошла на пересечении улиц Производственная и Карпенко-Карого. Легковушка двигалась по Карпенко-Карого, а маршрутка только отъехала от остановки на Производственной.
По словам очевидцев, одна из женщин выпала из окна маршрутки, и ее придавило транспортом. Позже сами люди перевернули маршрутку. Всего пострадало как минимум семь человек: трое из них в тяжелом состоянии и трое в состоянии средней тяжести. Водителя маршрутки сразу забрала реанимация. На месте ДТП много крови.
Читайте также: ДТП в Запорожье: столкнулись маршрутка и Тойота
На месте работает несколько бригад скорой помощи, полиция, спасатели.
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